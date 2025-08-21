YouTuben ilmaiskäyttäjät voivat nyt ladata videoita, mutta tiukalla rajoituksella

YouTube on vaivihkaa lisännyt ilmaiseksi palvelua käyttäville käyttäjilleen yhden toivotuimmista ominaisuuksista.

Nyt ilmaiskäyttäjätkin voivat ladata YouTube-videoita omalle laitteelleen, aivan kuten maksullisen YouTube Premiuminkin käyttäjät. Videoiden lataus mahdollistaa esimerkiksi junassa tai lentokoneessa videoiden katselun, ilman että heikko tai puuttuva verkkoyhteys olisi ongelma.

Mutta..

Asian huomanneen Reddit-käyttäjän havaintojen mukaan ladattujen videoiden tarkkuus on rajattu lähes koomisen pieneksi, eli 360p -tarkkuuteen. Kyseinen tarkkuus oli yleisesti käytössä YouTubessa 2010-luvun alkupuolella, palvelun ensimmäisten vuosien aikana. Sittemmin se videot alkoivat parantumaan ja yleiseksi kuvan resoluutioksi vakiintui hetkeksi 480p.

360p tarkoittaa 640x360 tarkkuutta, eli ruudulla on noin 230 400 kuvapistettä. Nykyisin yleisimmin käytetyn 1080p -kuvatarkkuuden eli FullHD-videon tarkkuus on 1920x1080, joka on yhdeksän kertaa tarkempi resoluutio kuin 360p.



Lisäksi videoiden lataus ei siis tarkoita sitä, että ne latautuisivat vapaasti käytettävissä olevana .mp4 -tiedostona tietokoneelle, vaan niitä pystyy katsomaan ainoastaan YouTuben sovelluksen kautta. Musiikkivideoita eivät ilmaiskäyttäjät voi ladata lainkaan offline-katselua varten.

YouTube Premium -tilaajat pystyvät lataamaan offline-tilassa katseltavaksi videoita 1080p-tarkkuudella ja myös musiikkivideoiden lataus onnistuu. Hieman hämmentävästi, maksullisen YouTuben kevytversion, eli YouTube Premium Liten tilaajat eivät voi ladata videoita lainkaan, eli ilmaiskäyttäjille on tarjolla etu, jota halvimmasta tilauksesta maksavat asiakkaat eivät voi käyttää ollenkaan.

Kokeilimme toimintoa myös itse, mutta ilmeisesti uudistus ei vielä kata Suomea. Ilmaiskäyttäjänä Androidilla videon alareunan "Lataa"-painike tarjosi vain YouTube Premiumin tilausta.