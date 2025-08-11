ChatGPT sai vanhan GPT-4o mallin takaisin

Viime viikon suuri uutinen tekoälymaailmassa oli se, kun OpenAI julkaisi uusimman kielimallinsa, GPT-5:n.

Uudistettu kielimalli otettiin välittömästi käyttöön kaikille OpenAI:n käyttäjille ja se vaihtui käyttöön myös yhtiön valtavan suositussa ChatGPT-palvelussa.

Mutta läheskään kaikki käyttäjät eivät ilahtuneet uudistuksesta lainkaan.

Uusi GPT-5 on koulutettu vastaamaan "asiallisesti" ja "neutraalisti" sille esitettyihin kysymyksiin. Muutos on ollut tietoinen valinta, sillä etenkin aiempaa GPT-4o -kielimallia on moitittu käyttäjien "mielistelystä" ja amerikkalaistyylisestä tyhjänpuhumisesta vastausten ohessa.

Mutta nähtävästi aiemmalla, ystävällisellä ja yltiömäisen empaattisella GPT-4o:lla olikin valtava määrä faneja. Nyt nämä käyttäjät saivat kolauksen, kun heidän "virtuaalinen ystävänsä" ja joissain tapauksessa jopa "terapeutiksi" laskettu kielimalli vaihdettiinkin väkisin totiseen, vain faktoja tipauttelevaan GPT-5:een.





Palautevyöry on ollut ilmeisesti niin hurja, että OpenAI joutui nöyrtymään hyvinkin pian ChatGPT:n osalta käyttäjien tahtoon.

Nyt ChatGPT:ssä on tarjolla taas vaihtoehto, jossa botin käyttämän kielimallin voi vaihtaa takaisin GPT-4o:ksi. Yhtiön toimitusjohtajan Sam Altmanin mukaan (Twitter-linkki) kielimallin voi vaihtaa GPT-4o:ksi mikäli käyttäjä on maksullisen ChatGPT Plussan tilaaja.

Ilmaiskäyttäjille valintaa ei ole tulossa tarjolle, vaan heille käytössä on jatkossakin pelkkä GPT-5.