GPT-5 julkaistiin, heti ChatGPT-käyttäjille käyttöön

Tekoälyjätti OpenAI julkaisi tänään uusimman, kauan kehitetyn GPT-5 -kielimallinsa.

Uusi kielimalli tulee käyttöön heti kaikille OpenAI:n käyttäjille, myös ChatGPT:tä ilmaiseksi käyttäville käyttäjille.

Yhtiö vertaa GPT-5:n julkaisua siihen, kun Apple julkisti aikanaan ensimmäiset Retina-näyttönsä iPhoneihin. OpenAI:n toimitusjohtajan Sam Altmanin mukaan ero on niin hyvä, että uutta kielimallia käyttäessä ei tajuakaan, miten alkellinen edellinen ChatGPT oli.

Kun GPT-5 tulee nyt käytettäväksi kaikille käyttäjille, tarkoittaa se samalla myös sitä, että kaikki OpenAI:n tuotteita käyttävät voivat nyt käyttää ns. päättelevää kielimallia. Eli uusi kielimalli on suunniteltu ratkomaan monimutkaisia ongelmia, pilkkomalla ongelmat ensin pienempiin palasiin.

GPT-5:sta on tarjolla kolme eri versiota: "perustason" GPT-5 on käytössä kaikilla käyttäjillä ja myös maksavilla asiakkailla. GPT-5 Pro on puolestaan tarjolla 200 euroa kuukaudessa maksavan Pro-tilauksen tilaajille. Pienin uusista kielimalleista, GPT-5 mini, tulee käyttöön ilmaisasiakkaille sen jälkeen, jos asiakas on käyttänyt kalenterikuukaudeksi varatut isomman kielimallin käyttömääränsä.



Samalla yhtiö on lisännyt kielimalliinsa tiettyjä varotoimenpiteitä, jolla pyritään ehkäisemään sitä, että tekoälyä käytettäisiin pahoihin tarkoituksiin. Esimerkkinä yhtiö mainitsee räjähteiden valmistuksen ohjeiden pyytämiset, joista kielimalli pyrkii kieltäytymään aktiivisesti, vaikka sitä yritettäisiin "huijata" antamaan vastaus.

OpenAI kehuu myös GPT-5:n ohjelmointitaitoja ja yhtiön mukaan GPT-5 on yhtiön tähän mennessä paras ohjelmakoodia tuottava kielimalli.