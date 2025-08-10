Chromebookien Steam-tuki tulee päätökseen

Valven pelialusta Steam saapui ensimmäisille Chrome OS -käyttöjärjestelmää käyttäville Chromebook-laitteille keväällä 2022. Steam Chromebookeilla ei koskaan edennyt betavaiheesta edemmäs, ja nyt Steamin tukeminen on päätetty lopettaa kokonaan Chromebookeilla.

Steam for Chromebook -betaohjelma päättyy 1.1.2026.





Tämän jälkeen betaohjelman kautta asennetut pelit eivät enää ole käytettävissä laitteellasi.

Asia käy ilmi, kun Steamin avaa Chromebookeilla. Näytölle ponnahtaa ilmoitus, joka kertoo tuen päättymisestä. Lopettamista ei sen tarkemmin perustella, mutta todennäköisesti kiinnostus Chromebookien hyödyntämisestä pelaamisessa jäi vähäiseksi.





Steam-tuki Chromebookeilla päättyy 1.1.2026.

Itsekin testailin aikoinaan Steamia Chromebookeilla ja tietyt pelit pyörivätkin Chromebookilla varsin kelvollisesti. En kuitenkaan muista, että olisin tämän kokeilun jälkeen Steamia Chromebookilla sen suuremmin käyttänyt.





Pelaaminen kehittyi tuohon aikaan uuteen suuntaan. Valve oli jo ennen Chromebook-pelaamista keskittynyt kannettaviin käsikonsoleihin, sillä vuoden 2021 kesällä julkaistiin Steam Deck. Steam Deck osoittautui suosituksi pelilaitteeksi ja tavaksi pelata pc-pelejä monipuolisemmin. Vastaavanlaisia laitteita julkaistiin nopeasti muidenkin valmistajien toimesta.

Chromebookeilla Steamin käytön vähäisyys todennäköisesti johtui riittävien tehokkaiden laitteiden vähyys. Googlen mukaan vain reilut 30 Chromebook-laitetta täyttää Steam for Chromebookin betaversion vähimmäislaitteistovaatimukset. Vähimmäisvaatimuksilla vain kevyimmät pelit pyörivät kohtuullisen hyvin.





Lisäksi Steamin pieneen suosioon Chromebookeilla vaikuttivat pilvipelaaminen, joka mahdollistaa laadukkaankin pelikokemuksen Chromebookeilla, ja muutamat valmistajat aikoinaan julkistivat nimenomaan pilvipelaamiseen suunnattuja Chromebookeja, sekä Googlen keskittyminen pelaamiseen Google Playn kautta.