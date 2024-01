MSI mukaan käsikonsolien kilpailuun - Claw on Intelin suorittimella varustettu Windows-pelilaite

PC-pelaamiseen suunnatut käsikonsolit ovat olleet viimeisen pari vuoden ajan kuumaa kamaa. Niiden nousun aloitti Valve Steam Deckillä, jonka jälkeen markkinoille on tuotu Asus ROG Ally ja Levonon Legion Go.

Nyt CES 2024 -tapahtumassa näytönohjaimista, emolevyistä ja kannettavista tietokoneista tuttu MSI on julkaissut oman Claw A1M -käsikonsolinsa pelaamiseen.

Muissa käsikonsoleissa luotetaan AMD:n piireihin, mutta Clawn kohdalla käytössä on Intelin suoritin. The Vergen mukaan luvassa on kolme mallia, joiden hinnat menevät 699 - 799 dollarin välille. Suunnitelmat tosin voivat vielä muuttua ennen kuin laite saapuu markkinoille. Tämä tapahtuu vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.



Kärkimallissa on Intel Core Ultra 7 155H -prosessori ja teratavun verran tallennustilaa, kun taas perustason laitteessa on Core Ultra 5 ja 512 gigatavua tallennustilaa. LPDDR5-RAM-muistia jokaisessa on 16 gigatavua.

MSI kertoo, että Core Ultra -suoritin ja Intelin XeSS -teknologia tuovat jopa vaativiin AAA-peleihin sulavaa suorituskykyä. Laitteessa on 53 Wh:n akku, jonka MSI lupaa tarjoavan jopa 2 tunniksi virtaa vaativissa peleissä.

Etupuolella on ROG Allyn tavoin 7-tuumainen IPS LCD -näyttö Full HD -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Uudessa Steam Deck OLEDissa on OLED-näyttö, joka on hieman suurempi, mutta käyttää pienempää tarkkuutta ja virkistystaajuutta.

Clawn näytön kirkkaus yltää 500 nitiin.

Näytön kummallakin puolen on erilaisia painikkeita ja hall-effect -ohjaussauvat.

Claw -pelilaitteessa on myös microSD-muistikorttipaikka, Thunderbolt 4 -portti, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, virtapainike sormenjälkilukijalla, stereokaiuttimet, Wifi 7 ja Bluetooth 5.4.

Laitteen mitat ovat 294 x 117 x 21.2 mm. Painoa on 675 grammaa. Esimerkiksi alkuperäinen Steam Deck painaa 669 grammaa ja uusi OLED-versio 640 grammaa.

Käyttöjärjestelmän osalta käytössä on Windows 11, joka sisältää MSI Center M -käyttöliittymän tärkeimpien ominaisuuksien ja asetusten hallintaan. Windows-pelien lisäksi laitteella voi helposti pelata myös Android-pelejä MSI App Playerin kautta.