Australia kieltää YouTuben alle 16-vuotiailta

Ympäri maailmaa valtiot ovat puuhaamassa kovalla vauhdilla pakollisia ikärajoja erilaisille verkon palveluille ja kännykkäsovelluksille.

Tähänkin saakka ikärajoja on toki palveluissa ollut, mutta ne ovat olleet lähinnä nimellisiä - ja harva niistä on välittänyt. Esimerkiksi WhatsAppin ikäraja on Suomessa 13 vuotta, mutta aika monessa suomalaisperheessä lapsille luodaan sinne tilit silti.

Mutta uuden aallon ikärajat ovatkin täysin eri maata. Nyt ikä pitää oikeasti myös todistaa, esimerkiksi vahvalla tunnistautumisella tai vaikkapa ajokortin skannauksella.

Siinä missä muissa maissa ikärajojen valvontaa on viime vuosina kohdennettu lähinnä aikuisviihteeseen, on Australia ottanut jättiloikan kovempaan suuntaan.

Australia on kieltänyt sosiaalisen median kokonaan alle 16-vuotiailta. Palveluiden pitää pystyä todentamaan käyttäjän ikä tai ne voivat saada erittäin suuret sakot lain rikkomisesta.



Australia vain törmäsi heti lain asettamisen jälkeen pieneen ongelmaan: Mikä lasketaan sosiaaliseksi mediaksi..?

Tietysti ilmiselviä tapauksia on helppo löytää: Facebook, Twitter ja Instagram ovat varmastikin sosiaalisen median palveluita.

Mutta esimerkiksi Suomessa erilaisiin sosiaalisen median tilastoihin lasketaan mukaan mm. WhatsApp ja YouTube, vaikka niitä ei välttämättä mielletäkään sosiaalisen median palveluiksi tavallisten käyttäjien keskuudessa.

Australian päättäjät eivät oikein itsekään tuntuneet tietävän linjaa tähän, sillä vielä talvella maan viestintäministeriö linjasi, että YouTube sallitaan myös alle 16-vuotiaille, mutta TikTokkia ei. Perusteluja tälle linjaukselle ei annettu ja sitä kyseenalaistettiin paljon, sillä etenkin YouTube Shorts on käytännössä (hieman heikommin toimiva) suora kopio TikTokista.

Nyt tuo linjaus on peruttu.

Uuden linjauksen mukaan myös YouTube lasketaan sosiaalisen median palveluksi, eli senkin käyttö vaatii 16 vuoden iän. Ja YouTubeakin koskevat samat säännöt, eli YouTuben täytyy varmentaa oikeasti käyttäjiensä ikä ennen palveluun pääsyä.

Australian viestintäministeriö perusteli päätöstä sillä, että tutkimusten mukaan nuoret, 10-15 -vuotiaat altistuvat haitalliselle verkkosisällölle useimmiten juurikin YouTubessa.

Suomessakin ikärajojen pakollinen varmentaminen otetaan käyttöön tänä vuonna. Ikärajojen valvonta koskee aluksi vain suurimpia aikuisviihdesivustoja, mutta jokaisella EU-valtiolla on oikeus halutessaan laajentaa ikärajavalvontaa kattamaan myös muita sisältötyyppejä.

Suomessa ikäraja tullaan todentamaan vahvalla tunnistautumisella, eli esimerkiksi mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Tieto käyttäjän henkilöllisyydestä ei välity sivustolle, vaan sivustolle välitetään ainoastaan tieto siitä, onko käyttäjä täysi-ikäinen vai ei.