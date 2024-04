Dreame L10 Ultra moppaavan robotti-imurin arvostelu

Viimeisen parin vuoden aikana robotti-imureiden maailmassa kehitys on kehittynyt eteenpäin valtavia loikkia etenkin moppaamisen osalta.

Olemme arvostelleet robotti-imureita vuodesta 2017 saakka ja vuosien ajan moppaava robotti-imuri aiheutti lähinnä lievää suurempaa ärsytystä. Konseptina roboimuri, joka raahaa nihkeää rättiä perässä, oli jo itsessään hölmö: liinan vetäminen lattiaa pitkin ei hinkkaa lattiasta tahroja ja toisekseen samaa likaista rättiä raahataan koko siivouksen ajan.

Sitten ongelmaan keksittiin vihdoin parikin nerokasta uudistusta. DreameBot L10 Ultra on yksi näistä roboimureista, joka - ainakin paperilla - onnistuu ratkaisemaan moppaukseen liittyneet ongelmat.

Saimme Dreamen mallin testiimme syksyllä 2023 ja roboimurin testistä tulikin samalla pisin yhtenäinen arvostelujakso, jota olemme koskaan tehneet. Imuri pyöri testikohteessamme puolen vuoden ajan, siivoten niin kesän, syksyn kuin talvenkin likoja.

Noin 700 euroa maksava Dreame L10 Ultra on siis moppaava robotti-imuri, joka osaa tyhjentää oman pölysäiliönsä, moppaa lattiat hinkkaavalla pyörimisliikkeellä ja osaa myös hakea moppiinsa itse lisää vettä.

Ulkonäkö ja rakenne

Dreamen robottiosa on hyvin, hyvin tyypillinen robotti-imuri: se on pyöreä, valkoinen kiekko, jonka päällä on noin pari senttiä korkea LIDAR-valotutkan kohouma.

Päältä löytyy kolme fyysistä painiketta, joista yksi komentaa robotin töihin, toisella robo komennetaan takaisin kotipesäänsä ja kolmannella robotin voi käskyttää siivoamaan ympärillään oleva, rajattu pieni alue.

Lisäksi päällä oleva kansi nousee ylös ja sen alta paljastuu robotin pieni sisäinen pölysäiliö.

Pohjasta paljastuukin sitten robotin tärkein salaisuus. Siellä on hyvin perinteisen sivuharjan ja silikonisen siivoustelan lisäksi kaksi isoa pyöreää moppaustyynyä.

Moppaustyynyt napsahtavat kiinni robottiin magneeteilla, mutta käytännössä niitä ei ole tarkoitus poistaa koskaan robotista irti.

Ainoa pettymystä aiheuttanut havainto pohjassa oli silikonisten siivoustelojen määrä: kahden telan tekniikka on yksinkertaisesti parempi ratkaisu imuroinnin kannalta kuin yhden siivoustelan taktiikka.

Sitten päästään itse asiaan, eli Dreamen telakkaan. Se on nykyisille huipputason roboimureille tuttuun tapaan varsin massiivinen. Mutta Dreamen tapauksessa telakka ei ole aivan niin hervottoman leveän näköinen kuin monessa muussa mallissa. Telakka näyttää osittain todellista kapeammalta siksi, että telakka on varsin korkea (xxx cm).

Telakka onkin jaettu pystysuunnassa kahteen eri osastoon. Telakan keskikohdasta löytyy luukku, jonka takaa paljastuu telakan sisäinen pölypussi. Pussiin robotti tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä aina siivouksen edetessä.

Telakan päältä löytyy sitten toinen luukku, jonka alta paljastuu kaksi isohkoa muovista ämpäriä. Toiseen ämpäreistä annostellaan moppauksessa tarvittava puhdas vesi, toiseen taas robotti niistää siivousten välillä mopeistaan irroneen likaveden. Kummankin vesisäiliön vetoisuus on xxx litraa.

Ämpärit ovat Dreamen tapauksessa pienemmät kuin vaikkapa aiemmin testaamassamme, hyvinkin paljon ominaisuuksiltaan Dreamea vastaavassa, Ecovacs Deebot T20 Omnissa.

Dreame L10 Ultran tekniset tiedot

Pölysäiliön tilavuus 350 millilitraa (sisäinen); telakassa pölypussi Akku 150 min (valmistajan ilmoittama)

Paino 3,7 kg (pelkkä robotti)

Koko Leveys 35 cm (pyöreä), korkeus 9,7 cm Muuta Osaa jatkaa siivousta akun loputtua (recharge & resume); tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä telakan pölypussiin Vesisäiliön koko 2,7 litraa (telakassa); lisäksi 2,4 litran likaisen veden säiliö Hinta noin 700 euroa (04/2024) - tarkista päivän hinta



Käyttöönotto ja älypuhelinsovellus

DreameBot L10 Ultran käyttöönotto tapahtuu kuten minkä tahansa nykyisen "älykkään" kodinkoneen käyttöönotto: asentamalla puhelimeen sovellus.

Dreamen älypuhelinsovellus on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle, mutta testijaksomme aikana käytimme robotin ohjaamiseen ainoastaan Androidia. Toimiakseen täydellisesti Dreame L10 Ultra tarvitsee langattoman lähiverkon sekä omistajaltaan älypuhelimen, eli vaikkapa teknologiaa pelkäävälle sukulaiselle tätä imuria ei kannata lahjaksi edes harkita.

Dreamen älypuhelinsovelluksesta näkyy suoraan se, että Dreame on ollut osa kuluttajaelektroniikkajätti Xiaomin laajennettua ekosysteemiä. Yhtiö ei ole Xiaomin tytäryhtiö, mutta on alkutaipaleensa aikana toiminut yhteistyössä Xiaomin kanssa.

Sovellus muistuttaa hyvin, hyvin paljon muidenkin kiinalaisten robotti-imureiden sovelluksia - jopa siinä määrin, että Ecovacsin, Xiaomin tai Roborockin sovelluksesta Dreamen sovellukseen hyppääminen on varsin helppoa. Mutta tämä ei ollut kehu.

Kiinalaisten yhtiöiden sovelluksia suunnittelevat insinöörit ja muinoin Nokian kännykköjen valikkorakenteita suunnitelleet insinöörit tulisivat todennäköisesti mainiosti juttuun keskenään. Kaikkea mahdollista robottiin liittyvää voi säätää, mutta sovellus on kärsii ominaisuusähkystä, epäselvistä valikkorakenteista ja täysin ihmisjärjen ymmärrystä uhmaavista loogisista valinnoista.

Perustoiminnot oppii parissa päivässä, mutta vielä kuukaudenkin jälkeen valikoiden syövereistä löytyi vielä uusia vipuja ja toimintoja, joilla robotin toimintaa pystyi säätämään uudella ja yllättävällä tavalla.

Käyttöönotto on kuitenkin sinänsä joustava prosessi. Ensin robotin annetaan latautua täyteen. Sen jälkeen asunnosta raivataan kaikki esteet pois lattioilta, avataan väliovet ja annetaan robotin luoda sen jälkeen asunnosta pohjapiirros.

Pohjapiirroksen valmistuttua robotin voi ottaa oikeastaan saman tien käyttöön: sovelluksen kautta voi rakentaa erilaiset aikataulut ja siivousstrategiat asuntoa varten. Eli vaikkapa ratkaisu, jossa keittiö siivotaan joka päivä, olohuone kahdesti viikossa ja loppu asunnosta viikon välein, onnistuu suhteellisen kivuttomasti. Lisäksi kullekin huoneelle voi valita omat siivousasetuksensa: eli käytetäänkö makuuhuoneessa sekä imuria että moppia vai kenties pelkästään imuria.

Huonejakoja voi muokata karttaeditorin kautta helposti. Samalla huoneisiin voi myös luoda ns. no go -alueita, joihin robotti ei saa missään nimessä koskaan mennä. Ilahduttavasti kartalle voidaan luoda myös ns. no mop -alueita eli paikkoja, joihin robo saa mennä imuroimaan, mutta joissa moppia ei saa käyttää koskaan.

Valitettavasti Dreamen älypuhelinsovellusta ei ole suomennettu lainkaan, vaan käyttö tapahtuu englanniksi.

Imurointi

Imuroinnin suhteen Dreame L10 Ultra yllätti iloisen positiivisesti. Vaikka imurissa olikin ainoastaan yksi siivoustela, se onnistui siitä huolimatta pitämään pääosin kovaa lattiaa sisältävät pinnat erittäin puhtaana.

Isoin haaste robotti-imureille ovat yleensä kesällä lattialle kertyvät hiekat ja etenkin talvella eteisen lattialle kasautuvat hiekoitussepelin muruset. Tällä kertaa robotti sattui olemaan testissämme niin kauan, että molempia kohteita päästiin testaamaan käytännössä. Ja kas kummaa, Dreame sai kuin saikin pidettyä jopa eteisen puhtaana niin kesällä kuin talvellakin.

Mattojen osalta testissä ei ollut niin paljoa vaihtelua, sillä testikohteesta löytyi vain pari pientä mattoa. Mutta pienetkin matot yhdistettynä angorakarvaiseen kissaan olivat silti varsin hyvä testi. Yhdellä imurointikerralla matot eivät tulleet aivan puhtaiksi aivan joka kerralla, mutta Dreamen työskennellessä säännöllisesti parin päivän välein, olivat matotkin pääsääntöisesti erittäin puhtaita.

Mainittakoon vielä, että puolen vuoden testijaksonkaan aikana latausasemassa oleva itsestääntyhjentävän mekanismin pölypussi ei täyttynyt, eli periaatteessa Dreame olisi voinut itsekseen imuroida asuntoa päivästä toiseen - ilman huolenpitoa - puolen vuoden ajan.

Imuroinnin osalta Dreame oli iloinen ja positiivinen yllätys.

Moppaus

Moppaus on tietysti se, minkä takia kukaan Dreamen imuria on ylipäätään ostamassa. Kahden pyörivän moppaustyynyn ratkaisu on todettu jo aiemmassa testissämme varsin toimivaksi ratkaisuksi (ks. https://dawn.fi/uutiset/2023/10/10/ecovacs-deebot-t20-omni-arvostelu).

Nyt testissä ollut Dreame oli tietääksemme yksi ensimmäisistä malleista ikinä, johon kyseinen ratkaisu tuotiin käyttöön.

Moppaus toimii siis siten, että Dreame imaisee telakassa olevasta säiliöstä vettä ja kastelee niillä moppaustyynynsä. Robotissa itsessään ei siis ole lainkaan vesisäiliötä, vaan tarvittava vesi haetaan aina lataustelakassa olevasta säiliöstä. Eli moppaustyynyjen kuivuttua, robo kipaisee takaisin telakalle kastelemaan tyynyt uudestaan ja jatkaa sitten siitä, joihin työ jäi.

Kasteltuaan moppaustyynyt, robo lähtee töihin ja pyörivillä moppaustyynyillään hinkkaa lattiaa puhtaaksi. Käytetyn veden määrää voi säätää robotin sovelluksen kautta - ja tietysti halutessaan voidaan myös asettaa robotti pelkästään imuroimaan, jättäen moppaus väliin.

Moppaus todellakin toimii. Pienehkö, noin 60 neliöinen testikohteemme oli pääosin laminaattilattialla olevaa paljasta pintaa, ilman mattoja. Eli mopattavaa oli varsin paljon.

Parhaiten moppauksen tehon havaitsi siitä, miten uskomattoman likaiseksi likavesisäiliön vesi muuttui moppauksen jälkeen - vaikka edellisestä moppauskerrasta olisikin ollut vain pari päivää.

Ja kyllähän lattiat säihkyivät aivan eri tavalla kuin pelkän imuroinnin jälkeen.

Mutta aivan yhtä juhlaa moppauskaan ei ollut. Dreamen vesisäiliöt ovat hieman pienehköt: puhtaan veden säiliö on 2,7 litraa ja likaisen veden säiliö 2,4 litraa. Tämä tarkoitti sitä, että 60m2 testikohteessa täysi vesisäiliö riitti korkeintaan kahteen täyteen asunnon moppauskertaan - ja sen jälkeen vettä pitikin olla jo tyhjentämässä likasäiliöstä pois ja täyttämässä puhtaan veden säiliötä.

Eli Dreamea ei voi jättää pidemmäksi aikaa yksin siivoilemaan asuntoon, vaikka itsestääntyhjentävä pölysäiliö sinänsä sen mahdollistaisikin. Imurointi onnistuu, mutta moppausta varten jonkun pitäisi käydä aika ajoin täyttämässä vesisäiliöitä.

Siivoustulos

Kuten aiemmasta voi päätellä, Dreamen siivoustulos oli hyvällä tasolla, etenkin, kun robottia käytettiin oikealla tavalla - eli useamman kerran viikossa.

Hyvän imurinointitehon ja toimivan moppauksen yhdistelmällä laminaattilattioilla varustettu testikohteemme oli jatkuvasti varsin siistissä kunnossa lattioiden osalta.

Ainoastaan jotkut tiukimmat kulmat keittiön nurkassa sekä alueet, jotka piti rajata kehnon esteiden väistelyn vuoksi pois siivousalueista, piti toisinaan imuroida käsipelillä. Tavanomaista moppia ei testijakson aikana täytynyt kaivaa kertaakaan siivouskaapin syövereistä esiin.

Melu

Melun osalta Dreame oli varsin tavanomainen. Imuroinnin ääni ei ollut hirvittävän isoa, mutta ei sitä mielellään kuunnellut kuitenkaan samassa tilassa robotin kanssa. Robottia tulikin käytettyä lähes aina siten, että robo pistettiin päälle vain silloin, kun kotona ei oltu itse.

Isoin ääni syntyy siitä, kun robotti tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä latausasemassa olevaan pölypussiin. Tuo kakofonia kestää noin 30 sekunnin ajan, mutta suosittelen naapurisovun vuoksi, että tyhjennystä ei tehdä ilta-aikaan.

videolla Dreame käy siivouksen välissä mutkan latausasemalla, jossa se puhdistaa moppaustyynyistä likaveden ja kostuttaa tyynyt puhtaalla vedellä - ja jatkaa sitten töitään

Esteet ja huonekalut

Noin 700 euroa maksavalta robotti-imurilta oletti etukäteen, että siitä löytyisi älykäs esteiden väistely. Mutta näin ei ole, vaan testissämme ollut DreameBot L10 Ultra ei sisällä lainkaan kameraan tai tutkaan perustuvaa esteiden väistelyä.

Esteiden väistely löytyy L10 Ultran sisarmallista, L10s Ultrasta. Näiden kahden mallin välillä on tasan kaksi eroa:

L10s osaa väistellä lattialla olevat pienet esteet

L10s moppausveden sekaan voidaan lisätä pesuainetta (L10 kanssa pesuainetta ei saa käyttää)



Esteiden väistelyn puutteen vuoksi Dreame "löysi" käytännössä aina lattialle unohtuneet johdot ja onnistui saamaan itsensä jonkinlaiseen ongelmaan niiden kanssa.

Yksi tyypillisimmistä ongelmista, johon robotti-imurit törmäävät suomalaisissa kodeissa, ovat matot. Testikohteessamme ei ollut tarjolla montaa mattoa, mutta pari kuitenkin. Dreame oli tässä suhteessa piristävä poikkeus ja robotti ei onnistunut jumittamaan ongelmiin mattojen kanssa koko testimme aikana. On kuitenkin painotettava, että testikohteesta ei löytynyt lainkaan robottien pahimpia vihollisia, eli kevyitä räsymattoja.

Muiden kodista löytyvien esteiden ja huonekalujen osalta Dreame oli raivostuttavaa keskitasoa oleva kapistus. Johdot tietysti piti nostaa lattioilta pois aina ennen imurointia (niihin ei auta muu kuin kameralla varustettu esteiden väistely).



vaatetelineen jalkoihin jäävät jumiin lähes kaikki robotti-imurit, niin myös DreameBot L10 Ultra

Dreame jäi jumiin testijaksomme aikana jokaiseen tyypillisimpään ongelmalliseen esineeseen kohteessamme. Etenkin lattian myötäisesti kulkevat putket, kuten vaikkapa vaatetelineessämme ja peilin jalustassa oleva jalusta, olivat robotille yksinkertaisesti aivan mahdottomia.

Käytännössä Dreame oli esteiden osalta aivan yhtä hyvä tai huono kuin noin 80% kaikista muistakin testaamistani robotti-imureista. Eli ennen imurointia, asunnosta piti nostella pois tietyt ongelmalliset esteet - tai estää robotin pääsy niiden luo. Testijakson venyessä erittäin pitkäksi, rakensin älypuhelinsovellukseen useammankin no go -alueen, joissa sijaitsivat pahimmat ongelmakohdat. Niiden kohdilta piti sitten kiltisti parin viikon välein ottaa perinteinen imuri käteen ja siivota kyseiset kohdat itse.

Lemmikkitalous

Testijakson aikana kohteessamme oli robottia ilahduttamassa aika ajoin angorakissa, joka osallistui karvojen muodossa kiitettävän reippaasti robotti-imurimme testijaksoon.

Lemmikkikodin osalta Dreame oli ehdottomasti positiivinen kokemus, sillä tehokkaan imuroinnin ja varsin toimivan moppauksen yhdistelmä piti kuin pitikin asunnon lattiapinnat varsin siistinä myös lemmikin karvoista sekä kissanhiekasta koko testijakson ajan.

Lisäksi itsestään tyhjentävä pölysäiliö todisti jälleen kerran nerokkuutensa testin aikana, sillä huolimatta karvaisesta avustajasta, ei telakan pölypussia tarvinnut vaihtaa koko puolen vuoden testin aikana kertaakaan. Ja luonnollisestikaan imurin sisäistä pölysäiliötä ei täytynyt tyhjentää kertaakaan, vaan automatiikka hoiti sen puolen mallikkaasti.

Aivan täysin en silti Dreame L10 Ultraa uskaltaisi suositella lemmikkitalouteen, sillä esteiden väistelyn puute aiheuttaa potentiaalisia ongelmia: lemmikkien lelut ja koirien tapauksessa myös lattialle tapahtuneet vahingot ovat kuitenkin riskitekijä. Näiden syiden vuoksi suosittelen ehdottomasti ennemmin kamerapohjaisella esteiden väistelyllä varustettua mallia.

Muita havaintoja

Koska testijaksomme venyi varsin pitkäksi, tuli testijakson aikana todettua myös muutamia käytännön elämään vaikuttavia havaintoja.



telakan vesikouru on kuvassa juuri puhdistettu, vaikkakaan ei aivan säihkyvän puhtaaksi

Ensimmäinen havainto oli se, että robotin telakkaa pitää olla puhdistamassa muutaman viikon välein. Eli moppaustyynyistä irtoaa likaa, jota telakka ei koskaan saa täysin puhdistettua pois. Ajan saatossa lika kertyy ällöttäväksi mustaksi töhnäksi robotin latausasemaa, suoraan robotin alle. Kuivaustoiminnon ansiosta mönjä ei kuitenkaan ole kostea bakteeripesä, ainoastaan esteettisesti hirvittävän näköinen.

Telakan sisäinen pölypussi kesti koko pitkän testijaksomme ajan. Eli pienehkössä, lemmikkieläimen sisältävässä kerrostalokolmiossa pölypussia ei arvioni mukaan täydy vaihtaa kuin korkeintaan puolen vuoden välein. Jokaisen koti ja elämäntavat ovat toki omanlaisensa, joten tämä ei varmaankaan päde kaikkien koteihin.



Lataustelakka, kun edellisestä telakan siivouksesta on pari viikkoa aikaa

Huolestuttavin havainto tehtiin testin loppuvaiheilla, jolloin lataustelakka oli jäänyt puhdistamatta parin kuukauden ajan aiemmin mainitusta moppityynyjen töhnästä. Tästä aiheutui ennenkokematon ongelma. Robotin palatessa siivousurakkansa jälkeen se puhdistaa moppaustyynynsä kastelemalla ne läpikotaisin, telakassa olevassa syvennyksessä.

Ilmeisesti kertynyt lika oli tukkinut jonkin poistoletkun ja moppien puhdistuksen yhteydessä telakassa ollutta vettä ei imaistukaan likavesisäiliöön, vaan sen sijaan telakan kaukalo tuli liian täyteen vettä. Lopputuloksena oli vesivahingon vaara, kun telakan vierelle kertyi litran, parin kokoinen lammikko. Sama ongelma toistui toisenkin kerran, kunnes telakka siivottiin perusteellisesti.

Yhteenveto

Dreamen moppaustoiminnot ovat erinomaisen hyvät ja se onkin yksi harvoista moppaavista roboteista, jossa moppauksesta on oikeasti hyötyäkin. Lisäksi imurointi oli yllättävän hyvä, vaikka se ei aivan testaamiemme roboimureiden kärkikastiin päässytkään sillä saralla.

Mutta... Dreame L10 Ultra maksaa testihetkellä noin 700 euroa, jonka pohjalta sitten pitää arvioida paketin kokonaisuutta.

Valitettavasti 700 euron hintalapulla odottaisin robotti-imuriin kuitenkin älykästä esteiden väistelyä, joka alkaa tässä hintaluokassa olemaan jo vakiotoiminto. Lisäksi tavanomaisiin esteisiin, kuten hankaliin huonekaluihin, Dreame jäi säännöllisesti jumiin.

Moppauksen hyödyllisyyttä puolestaan rajoittaa turhan pienet vesisäiliöt, joka estää robotin käyttämisen siihen tapaan, että se ei vaadi lainkaan ylläpitoa tai muistamista omistajaltaan. Myös hieman pelottava vesivahingon vaara on selkeä suunnitteluvirhe, vaikka johtuikin telakan siivoamattomuudesta testimme loppuvaiheessa. En silti hyväksy, että omistajansa unohduksen pohjalta robotin tekniikka voi pahimmillaan aiheuttaa todella kalliin vesivahingon.

Kokonaisuudessaan Dreame L10 Ultra on yhdistelmä nerokkaita pieniä valintoja. Mutta se kärsii muutamista suunnitteluvirheistä ja älykkään esteiden väistelyn puutteesta. Samassa hintaluokassa on jo tarjolla parempiakin moppaavia robotti-imureita - puhumattakaan saman hintaluokan ilman moppausta olevista roboimureista.

Plussat

Erinomainen moppaustulos

Hyvä imurointitulos

Monipuolinen älypuhelinsovellus





Miinukset

Ei esteiden väistelyä

Hidas latautumaan

Liian pienet vesisäiliöt

Telakkaa pitää siivota usein

Sekavahko älypuhelinsovellus, jota ei ole suomennettu





Tähdet

Valitettavasti Dreamen kohtaloksi koituu olla edelläkävijä omalla alallaan. Vaikka sen moppaustekniikka onkin ilahduttavan hyvä, kärsii se muista puutteista. Älykkään esteiden väistelyn puute 700 euron hintaluokassa ei ole enää mitenkään perusteltua vuoden 2024 markkinassa.

Lisäksi liian pieni vesisäiliö ja pahat ongelmat tiettyjen huonekalujen kanssa laskivat kokonaisarvosanaa. Myös imuletkun tukkeutuminen ja siitä johtuva vesivahingon vaara vähentävät väistämättä pisteitä - vaikka kyseessä olisi ns. käyttäjän virhe, kannattaisi mekanismi ratkaista jotenkin muutoin.

