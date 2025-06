Fanit ostivat Commodoren brändin

Tietotekniikan historian kentien synkin kohtalo on ollut ikonisella Commodorella. Yhtiö dominoi kotitietokoneiden kulta-aikaa, 1980-lukua, täydellisesti ja onnistui jatkamaan tarunhohtoista kiitoaan vielä 1990-luvun puolelle.

Yhtiön johtotähtenä oli etenkin Commodore 64, jonka historiasta ja vaikutuksesta mm. suomalaiseen peliteollisuuteen kirjoitimme jokunen vuosi sitten laajasti. Mutta pitkän linjan nörteille yhtiö muistetaan kenties vieläkin paremmin sen Amiga-tietokoneistaan, jotka monella tapaa kiskoivat kotien tietokoneet nykyaikaan.

Mutta täydelliset epäonnistumiset yhtiön johdossa ja markkinoinnissa vetivät aikoinaan tunnetuimman kotitietokoneiden valmistajan konkurssiin vuonna 1994.

Sen jälkeen alkoi surullinen farssi, jossa Commodore-brändiä on pompoteltu omistajalta toiselle ja sen nimissä on julkaistu välillä aivan käsittämätöntä roskaa.

Samaan aikaan Commodore-fanien yhteisö on jatkanut eloaan ja on jopa vuosikymmenten mittaan onnistunut vahvistumaan. Amiga on jatkanut eloaan käyttöjärjestelmänä, kuusnelosen demoscene on erittäin vahvassa vedossa ja sekä kuusneloselle että Amigalle julkaistaan jatkuvasti myös uusia lisälaitteita, turboja, ohjelmia ja vaikka mitä.

Tästä epäyhtälöstä tuskastuneena retrotubettaja Christian Simpson, joka tunnetaan paremmin tube-nimellään Perifractic, keksi idean.

Mies päätti ryhtyä selvittämään sitä, kuka ensinnäkin omistaa Commodoren brändin nykyisin - vai onko omistus hajaantunut ympäriinsä. Seuraavaksi oli tarkoitus selvittää, voisiko brändin jotenkin saada alilisensoitavaksi ja fanikunnan osittain hallitsemaksi.

Pitkien neuvottelujen jälkeen Perifractic sai yllättävän ehdotuksen: mies voisi ostaa itselleen koko Commodoren brändin - ei siis pelkkää lisenssiä brändiin.

Ja nyt mitä ilmeisimmin kaupat on tehty - tai ainakin ne ovat hyvin, hyvin lähellä varmistumista. Perifracticin mukaan kauppahinnaksi muodostui "seitsemän numeroinen summa, mutta sen alapäässä", joka käytännössä viittaa johonkin miljoonan dollarin ja viiden miljoonan dollarin välimaastoon.

Aivan omista kassavaroistaan Simpson ei kauppaa rahoita, vaan mukana on myös sijoittajia. Lisäksi mukana on joukko kohtuullien nimekkäitä tekijöitä Commodore-maailmasta, mm.:

Bill Herd , Commodore 128 :n ja Commodore Plus/4 :n "isä". Mies toimii uudessa omistajayhtiössä teknisenä asiantuntijana ja myös osaomistajana.

, :n ja :n "isä". Mies toimii uudessa omistajayhtiössä teknisenä asiantuntijana ja myös osaomistajana. Jerry Ellsworth , mies joka kehitti joystickiin mahdutetun C64DTV:n.

, mies joka kehitti joystickiin mahdutetun C64DTV:n. David Pleasance, entinen Commodoren Britannian johtaja, johon Simpson viittaa "miehenä, joka yritti pelastaa Commodoren konkurssilta jo 1990-luvulla".



Täysin selvää ei ole, mitä kaikkea uusi Commodoren omistaja aikoo tehdä brändillä, mutta jotain vihjeitä on jo annettu.





Ensinnäkin uusi omistaja aikoo luoda selkeän ja yksinkertaisen (ja ilmeisesti kohtuullisen halvan) lisensointimallin Commodoren brändille. Lisenssi myönnettäisiin mm. fanien luomille lisälaitteille, kiihdytyskorteille ja erilaisille vanhojen Commodore-tuotteiden uusille näkemyksille (vaikkapa Mega65 sopisi tähän).

Lisäksi uudet pelit ja ohjelmistot voisivat lisensoida käyttöönsä virallisen Commodore-brändin. Mielenkiintoisin kysymys koskee tietysti Amiga-maailmaa, joka on vuosikymmenten mittaan irronnut pitkälti Commodore-brändistä kokonaan ja on keskittynyt Amiga-brändin käyttöön - kaipaako Amiga-yhteisö lainkaan Commodoren nimeä tuekseen..?

Simpson vihjaa myös tulevista, täysin uusista Commodoren nimeä kantavista tuotteista, joita ei olisi tehty vain rahastusmielessä, vaan Commodore-maailman henkeä kunnioittaen.

Aika näyttää.

Alla Perifracticin video, jossa mies selittää tarkemmin sitä, mitä saagassa on viime aikoina tapahtunut: