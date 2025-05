Texas kieltämässä sosiaalisen median alle 18-vuotiailta

Yhdysvalloissa Texasin osavaltiossa etenee parhaillaan lakiesitys, joka kieltäisi sosiaalisen median kokonaan alle 18-vuotiailta. Lakiesitys on jo saanut vihreää valoa osavaltion kongressissa ja etenee seuraavaksi osavaltion senaatin äänestykseen.

Sosiaalisen median kieltävä lakiesitys kieltäisi kokonaan alaikäisiltä käyttäjätunnusten luonnin sosiaalisen median palveluihin. Lisäksi lakiesitys vaatisi iän varmentamista - eli mikään kysymysluonteinen "oletko täysi-ikäinen?" -laatikko ei olisi ratkaisu, jolla ikä varmennettaisiin.

Lasten vanhemmat voisivat myös pyytää sosiaalisen median palvelulta lastensa käyttäjätunnusten poistoa, jos lapsi on sellaisen kuitenkin onnistunut palveluun luomaan. Pyyntöön pitäisi reagoida kymmenessä päivässä ja sitä ei varmenneta lapselta itseltään, vaan pelkkä vanhemman pyyntö riittäisi tilin sulkemiseksi.



Jos lakiesitys menee läpi myös osavaltion senaatissa ja Texasin kuvernööri allekirjoittaa lakiesityksen laiksi, siitä seurannee hyvin mielenkiintoisia aikoja.

Ensinnäkin on täysin varmaa, että suurimmat sosiaalisen median yritykset, kuten Meta tulevat haastamaan lain laillisuuden - etenkin suhteessa Yhdysvaltain perustuslakiin ja sen sananvapauden suojaan.

Toinen, käytännön ongelma tulee olemaan täsmälleen sama, johon lukuisat osavaltiot ovat Yhdysvalloissa törmänneet viimeisen parin vuoden aikana. Useat republikaanienemmistöiset osavaltiot ovat asettaneet vastaavat ikärajat aikuisviihteelle - ja vaativat ettei niitä kierretä.

Ongelmalliseksi asian tekee se, että Yhdysvalloissa ei ole olemassa mitään suomalaisille tuttua vahvaa tunnistautumista, kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautumista. Käytännössä ikärajan valvonta on hoidettu niin, että halutakseen käyttäjäksi ikärajavalvottuun palveluun, on käyttäjän pitänyt ottaa kuva ajokortistaan tai passistaan ja lähettää se palvelun arvioitavaksi. Vasta arviointiprosessin ja tarkastusten jälkeen on pääsy palveluun myönnetty.

Prosessi on kallis, monimutkainen ja yksityisyyden kannalta hyvin huolestuttava - jäähän skannattu henkilöllisyystodistus palvelun palvelimille talteen. Tämän vuoksi maailman suurin aikuisviihdesivusto on yksinkertaisesti estänyt pääsyn ikärajaa vaativista osavaltioista sivuilleen.

Nyt sama pohdinta olisi siis edessä Facebookissa, Instagramissa ja muissa sosiaalisen median palveluissa.

Ja viimeisenä asiaa mutkistavana tekijänä on se, miten ylipäätään määritellään sosiaalisen median palvelu. Suomessakin yleisesti julkaistujen "suosituimmat sosiaalisen median palvelut"-listojen mukaan esimerkiksi WhatsApp laskettaisiin sosiaalisen median palveluksi. Ovatko vanhemmatkaan valmiita estämään lapsiltaan pääsyn WhatsAppiin ja muihin pikaviestimiin.



Miten pitäisi suhtautua verkon keskustelualueisiin? Entä Redditiin? Uutissivustojen kommenttipalstoihin? Ovatko ne sosiaalista mediaa? YouTubekin lasketaan usein sosiaalisen median palveluksi. Ja mikseipä laskettaisi, kun kerran lakialoitteessa on mainittu erikseen, että sillä halutaan kieltää mm. TikTok alle 18-vuotiailta. YouTube Shorts on käytännössä vain TikTokin amerikkalainen kopio.

Samanlaisten kysymysten äärellä ollaan toki muuallakin, sillä Australia päätti talvella kieltää sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Sielläkin vaaditaan selkeä iän todistaminen palveluiden käyttöön - ja sielläkään ei ole kansallista, digitaalista tapaa todistaa henkilöllisyytensä. Laki astuu Australissa voimaan joulukuussa 2025.

Texasinkin laista saattaa syntyä hyvin mielenkiintoisia oikeusjuttuja ja rajanvetoja.