Sony WH-1000XM6 julkaistiin - parempi melunvaimennus, hinta laski

Sonyn XM-sarjan kuppikuulokkeet ovat olleet jo vuosien ajan toimistotyöläisten rakastamat työvälineet. Niiden melunvaimennusta ovat arvostaneet niin avokonttorien hälinässä työskentelevät kuin kotitoimistoissa naapuruston meteliltä itseään suojaavatkin.

Olemme arvostelleet sarjan mallistoa jo vuosien ajan ja edeltäjämallin Sony WH-1000XM5:n arvostelussa annoimme kuulokkeille arvosanaksi 4,5 tähteä viidestä.

Nyt Sony on siis julkaissut sarjalle seuraajan, kolme vuotta edeltäjämallin julkaisun jälkeen.

Sony WH-1000XM6 lupaa parantaa lähes kaikessa mahdollisessa edeltäjäänsä nähden. Sony kertoo panostaneensa etenkin melunvaimennuksen ja äänenlaadun parantamiseen, mutta muitakin uudistuksia on tehty.

Kenties merkittävin ulkoinen muutos XM6-mallissa edeltäjään nähden on se, että kuulokkeet voi taas taittaa pienempään tilaan mahtuviksi. Vielä Sony WH-1000XM4 -kuulokkeet taittuivat kohtuullisen pieneksi, mutta XM5 osalta taittuvuus oli poistettu kokonaan. Nyt siis palataan takaisin XM4:n osalta hyväksi havaittuun muotoiluun.





Muotoilun osalta myös sanka on nyt aiempaa leveämpi ja samalla se on muutettu hieman epäsymmetriseksi, jolloin kuulokkeet tulee laitettua intuitiivisesti oikein päin, kunhan oppii sisäistämään muotoilun erot.

Tekniikan puolella uudistuksia on liuta, mutta niistä tärkeimmät koskevat etenkin melunvaimennusta. Edeltäjämallissa kuulokkeet tunnistivat ulkomaailman ääniä yhdeksän mikrofonin avulla, nyt ääntä tunnistavia mikrofoneja on käytössä 12 kappaletta. Samalla myös melunvaimennuksesta vastaava suoritin on aiempaa nopeampi ja tehokkaampi, eli se myös mukautuu muuttuviin taustameluihin aiempaa herkemmin.

Mikäli kuulokkeita käyttää ns. ambient-tilassa, jossa osa äänistä on tarkoituskin päästää läpi, osaa XM6 nyt mukautua siinäkin muuttuvaan ääniympäristöön.

Äänenlaadun ja yhteyksien osalta kuulokkeissa on myös tehty parannuksia ja mm. kaiutinelementti on suunniteltu kokonaan uusiksi. Yhteyksien puolella tarjolla on Bluetooth 5.3 -yhteys ja normaalien AAC- ja SBC-koodekkien lisäksi kuulokkeet tukevat myös LC3- sekä LDAC-koodekkeja. Kuulokkeet tukevat myös multipoint-yhteyksiä, eli ne voidaan kytkeä kahteen laitteeseen yhtä aikaa ja kuulokkeet voidaan vaihtaa äänilähteestä toiseen lennosta.

Mutta Teams- ja Zoom-palavereissa viikosta toiseen raataville kenties tärkein uudistus koskee sitä, että Sony WH-1000XM6 sisältää nyt myös mute eli mykistyspainikkeen, jolla mikrofonin saa pois päältä nopeasti.



Valitettavasti Sony ei vieläkään tuo kuulokkeiden tarkempaan ohjaamiseen tarkoitettua Sony Sound Connect -sovellusta käyttöön tietokoneille, vaan kuulokkeiden taajuuskorjaimen säädöt ja muut asetukset pitää ruuvata kuntoon puhelimen kautta, vaikka kuulokkeita käyttäisi pääasiassa tietokoneella.

Sony WH-1000XM6 julkaisuhetken hinta on Suomessa 470 euroa, joka on vähemmän kuin edeltäjämallin julkaisuhetken hinta (500 euroa) vuonna 2022 oli.

Kuulokkeet tulevat myyntiin Suomessa jo tämän kuun aikana. Värejä on tarjolla kolme erilaista: musta, hopea ja sininen.

Kuulokkeet ovat ennakkotilattavissa jo ainakin Gigantin kautta.