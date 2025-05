Microsoftin pelit nousivat Sony Playstationin myydyimmiksi peleiksi

Microsoftin viime vuonna valitsema uusi strategia pelijulkaisuidensa osalta vaikuttaa toimivan erittäin hyvin. Yhtiö ilmoitti tuolloin, että se alkaa julkaisemaan pelejään myös kilpailevilla alustoilla - eli käytännössä Sonyn Playstationilla.

Toki osittain taustalla ovat myös kilpailuviranomaisten huolet, sillä Microsoft osti jättimäisellä yrityskaupalla itselleen Activision Blizzard -pelitalon. Kauppa toteutui vuonna 2023 ja jo pian sen jälkeen viranomaiset ympäri maailmaa esittivät huolensa pelialan keskittymisestä ja sen vaikutuksista kuluttajien valinnanvapauteen.

Osittain huolia (ja mahdollisia oikeusjuttuja) hälventääkseen Microsoft siis päätti ryhtyä julkaisemaan itse julkaisemiaan pelejä myös Playstationilla.

Strategia vaikuttaa toimivan. Erittäin hyvin.

Sonyn julkaiseman ladatuimpien pelien listan mukaan kolme ladatuinta Playstationin peliä huhtikuussa 2025 olivat kaikki Microsoftin pelejä, niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassakin.



Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoilla kuukauden ladatuin Playstation-peli oli The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, joka oli vastaavasti Euroopan toiseksi ladatuin peli Playstationille. Euroopassa ykköseksi kiilasi Forza Horizon 5, joka oli Yhdysvaltain ja Kanadan listan kolmonen.

Täyden palkintopallin Microsoftille varmisti vielä ikiklassiko Minecraft, joka oli Euroopan kolmanneksi suosituin Playstation-peli ja Yhdysvaltain/Kanadan toiseksi eniten ladattu peli.

Sonykin on toki lähtenyt osittain samalle linjalle, sillä japanilaisjätti aikoo julkaista mm. The Last of Us Part II -pelinsä myös PC:lle. Xboxille Sonyn yksinoikeuspelejä ei ole kuitenkaan vielä nähty.