Sähköpotkulaudat Jyväskylässä: Hintavertailu 2025

Vuokrattavien sähköpotkulautojen hinnoittelut vaihtelevat yhtiöittäin varsin paljon. Jos ajoa tulee kesäkauden aikana, kannattaa tutkia eri yhtiöiden pakettien hinnoittelua tarkemmin ja koettaa arvioida omia tarpeita suhteessa erilaisiin pakettihintoihin.

Kesällä 2025 Jyväskylän sähköpotkulautojen valikoima on muuttunut vuosien varrella varsin paljon. Aiemmin kaupungissa toimineista yrityksistä Bird lopetti toimintansa Jyväskylässä kokonaan kesän 2022 jälkeen. Vastaavasti uutena yhtiönä kaupungissa aloitti Ryde. Lisäksi aiemmin kaupungissa toiminut Tier myi liiketoimintansa Dottille. Alkukesästä 2025 Jyväskylässä sähköpotkulautoja vuokrasi kolme eri yhtiötä, joiden hinnat selvitimme.







Dottin sähköpotkulautojen hinnat Jyväskylässä 2025

Tier on vuonna 2019 perustettu hollantilainen sähköpotkulautoja vuokraava yhtiö, joka laajeni Suomessa uusille paikkakunnille ostamalla Tierin toimintoja itselleen. Yhtiön skuutit ovat tyypillisesti sinisiä, mutta yhtiö käyttää ainakin Jyväskylässä myös Tierin vanhoja turkoosinvihreitä lautoja, vain oman logonsa kera (uutisen kuvituskuvassamme vanhoja Tierin lautoja) - eli Dottin lautoja saattaa löytyä Jyväskylästä kahdella täysin eri värityksellä.

Kesällä 2025 Dottin peruspalvelun hinta Jyväskylässä on:

Avausmaksu: 1 euro

Käyttömaksu 0,20 euroa/minuutti

Avausmaksu peritään heti laudan käyttöönoton yhteydessä ja minuuttiveloitus juoksee siihen saakka, että laudan vuokrajakso katkaistaan Tierin sovelluksen kautta.

Tierin tarjoamat paketit kesälle 2025 Jyväskylässä ovat:

Kuukauden ajaksi (30 vrk) rajattomat avaukset: 0,99 euroa/kk

(hinta on tarjoushinta keväällä - normaalihinta kesällä on 2,99 euroa/kk)

rajattomat avaukset: 0,99 euroa/kk 2 matkan passi, sis. avauksen ja 20 minuuttia ajoaikaa/matka: 3,99 euroa

Kuukaudeksi max. 20 minuutin mittaisiamatkoja 2e/matka (sisältää avauksen): 0,99 euroa/kk (plus 2 euroa/matka)

Dott selkeästi panostaa siihen, että sen laudoilla ajettaisiin lyhyitä matkoja, joka näkyy max. 20 minuuttia kestävien ajopakettien tarjoamisena. Pakettien taloudellisuuden vertailu on lähes mahdotonta, sillä se riippuu täysin omasta ajotavasta ja tarpeista. Kuukauden rajattoman avausten pakettia tosin voinee suositella kaikille, etenkin loppukevään tarjoushinnalla.

Dottin hinnat tarkistettu yhtiön sovelluksesta 23.4.2025.







Ryden sähköpotkulautojen hinnat Jyväskylässä 2025

Ryde on Norjassa vuonna 2019 perustettu sähköpotkulautoja vuokraava yhtiö. Jyväskylään se saapui vasta kesäksi 2023, joten yhtiö on kaupungissa suhteellisen uusi tulokas. Ryden laudat ovat hyvin paljon samaa vihreää väriä muistuttavia kuin Tierinkin (ja Tieriltä Dottille päätyneiden lautojen väritys), mutta vihreä on "enemmän vihreä" kuin Tierillä - kannattaa kuitenkin olla tarkkana siitä, kumman yhtiön (Dottin vai Ryden) lautaa on ottamassa käyttöön.

Kesällä 2025 Ryden peruspalvelun hinta Jyväskylässä on:

Avausmaksu: ilmainen

Käyttömaksu: 0,25 euroa/minuutti

Avausmaksua ei siis ole, mutta minuuttiveloitus lähtee käyntiin välittömästi - ja minuuttiveloitus juoksee siihen saakka, että laudan vuokrajakso katkaistaan Ryden sovelluksen kautta.

Ryden tarjoamat paketit kesälle 2025 Jyväskylässä ovat:

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 30 minuuttia ajoaikaa: 2,99 euroa

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 60 minuuttia ajoaikaa: 4,99 euroa

Rajattomat avaukset 7 vuorokaudeksi + 120 minuuttia ajoaikaa: 9,99 euroa

Rajattomat avaukset 14 vuorokaudeksi + 200 minuuttia ajoaikaa: 19,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 300 minuuttia ajoaikaa: 24,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 750 minuuttia ajoaikaa: 59,99 euroa

Todella paljon ajavalle sekä Ryden että Voin 750 minuutin kuukauden paketit ovat täsmälleen saman hintaiset - ja tulevat halvimmaksi, jos ajoa kertyy paljon.

Ilmainen avausmaksu toimii houkuttelevana tekijänä Ryden laudoille, jos skuuttia tarvitsee vain nopeaan ja pikaiseen tarpeeseen.

Ryden hinnat tarkistettu yhtiön sovelluksesta 23.4.2025.







Voin sähköpotkulautojen hinnat Jyväskylässä 2025

Voi on Ruotsissa vuonna 2018 perustettu sähköpotkulautoja vuokraava yhtiö. Jyväskylässä yhtiö on toiminut jo useamman vuoden ajan ja jatkaa toimintaansa kaupungissa myös kesällä 2025. Voin laudat ovat punaisia, hieman vaaleanpunaiseen taittavalla sävyllä varustettuja.

Kesällä 2025 Voin peruspalvelun hinta Jyväskylässä on:

Avausmaksu: ilmainen

Käyttömaksu: 0,22 euroa/minuutti

Avausmaksu oli ainakin loppukeväästä kokonaan poistettu, mutta minuuttiveloitus lähtee käyntiin heti, kun vuokraustapahtuma alkaa sovelluksen kautta - ja minuuttiveloitus juoksee siihen saakka, että laudan vuokrajakso katkaistaan Voin sovelluksen kautta.

Voin tarjoamat paketit kesälle 2025 Jyväskylässä ovat:

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 30 minuuttia ajoaikaa: 2,99 euroa

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 60 minuuttia ajoaikaa: 4,99 euroa

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 120 minuuttia ajoaikaa: 9,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 300 minuuttia ajoaikaa: 24,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 750 minuuttia ajoaikaa: 59,99 euroa

Voin 750 minuutin kuukausipaketti on sentilleen saman hintainen ja sisällöltään identtinen kuin Rydenkin vastaava paketti.

Voin hinnat tarkistettu yhtiön sovelluksesta 22.4.2025.







Hintojen vertailu

Vain yhtä käyttökertaa varten hintojen vertailu on kohtuullisen helppoa, alla kuitenkin koosteena pieni vertailutaulukko:



Yhtiö Avausmaksu Minuuttihinta Dott 1 euro 0,20 euroa Ryde ilmainen 0,25 euroa Voi ilmainen 0,22 euroa



Kertamaksuja vertailtaessa, pidempään yhdellä kerralla ajavalle Dott tulee halvimmaksi. Lyhyemmillä matkoilla voiton vie Voi, johtuen sen tarjoamista ilmaisista avauksista. Mutta lähes kaikissa tapauksissa erilaiset pakettihinnoittelut tulevat kannattavaksi hankinnaksi, jos skuuttia käyttää edes silloin tällöin.

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata, että hinnoittelu elää ja tarjoukset muuttuvat jatkuvasti. Hinnat on kerätty keväällä, jolloin ne saattavat olla hetkellisiä tarjouksia - ideana houkutella ihmiset takaisin skuuttien pariin. Ja on hyvinkin mahdollista, että keskikesän lähestyessä hinnat kohoavat tässä ilmoitetuista.

Enemmän sähköpotkulautaa käyttävälle oman laudan ostaminen tulee ajan kanssa kuitenkin kaikkein halvimmaksi. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan sähköpotkulaudan osto-oppaaseemme, jossa on myös katsaus arvosteluihimme useista skuuttimalleista.





