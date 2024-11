Black Friday 2024 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 30.11.)

Virallinen Black Friday on tänä vuonna perjantaina 29.11. mutta kampanjat käynnistyivät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.

Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti. Olemme poistaneet tarjouksista kaikki sellaiset "diilit", joissa tuote on ollut 3kk sisään oikeasti halvemmalla myynnissä kuin nyt Black Fridayn tarjouksissa - eli listaamme seuraamalla et tule myöskään "tarjoushuijatuksi".

Lista päivittyy jatkuvasti varsinaisen Black Friday -pääpäivän lähestyessä ja sen aikana, joten kannattaa tarkistaa tilanne sivultamme aika ajoin. Tämän sivun osoite toimii koko kampanjajakson ajan, joten pistä sivu kirjanmerkkeihin ja seuraa päivityksiä suoraan täältä.

Osa tarjouksista päättyi jo ennen varsinaista Black Fridayta - tulemme merkitsemään päättyneet tarjoukset yliviivauksella tai poistamaan ne kokonaan listalta. Samoin toimitaan tuotteiden osalta, jotka myydään loppuun kampanjan aikana.





Kännykät

OnePlus 12 (256GB)



OnePlus 12 (512GB)



OnePlus Nord CE4 Lite (256GB)



Samsung Galaxy S23 (128GB)



OnePlus Nord 3 (128GB)



OnePlus Nord 3 (256GB)



OnePlus Nord 4 (256GB)



OnePlus Nord 4 (512GB)



Samsung Galaxy S24 (128GB)



Samsung Galaxy S24 (256GB)



Google Pixel 9 Pro (128GB)



Google Pixel 9 Pro XL (128GB)



Nothing Phone (2) - 128GB versio



Nothing Phone (2) - 512GB versio



Sony Xperia 1 VI (256GB)



Honor 200 Lite (256GB)



Sony Xperia 10 VI (128GB)



Motorola Moto G84 (256GB)





Älykellot

Garmin Forerunner 955



Garmin Forerunner 265



Garmin Forerunner 265S (pienempi malli)



Garmin Venu 3



Garmin Venu 3S (pienempi malli)



OnePlus Watch 2



OnePlus Watch 2R



Garmin Vivoactive 5



Garmin Epix (gen 2)



Garmin Epix Pro (Gen 2)



Garmin Forerunner 255



Polar Grit X2 Pro



Samsung Galaxy Watch FE 40mm



Samsung Galaxy Watch 6 44mm



Xplora XGO3 (lasten älykello)

alin hinta nyt: 79 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 99 euroa



Google Pixel Watch 3 (41mm / WiFi)



Google Pixel Watch 3 (45mm / WiFi)



Google Pixel Watch 3 (41mm / 4G)



Apple Watch SE (vm. 2022) / 40mm / 3G



Oura Horizon -älysormus (3. sukupolvi)



Oura Heritage -älysormus (3. sukupolvi)





Kuulokkeet ja kaiuttimet

Apple AirPods (4th gen)



Apple AirPods Pro (2nd gen)



Bose QuietComfort SC



Sony WH-1000XM4



Sennheiser Momentum 4 Wireless

alin hinta nyt: 199 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 229 euroa



Sony WF-1000XM5 -nappikuulokkeet

alin hinta nyt: 219 euroa

Hinnat muissa kaupoissa

Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 229 euroa



Jabra Elite 8 Active nappikuulokkeet



OnePlus Buds Pro 2 nappikuulokkeet



Jabra Elite 10 nappikuulokkeet



Marshall Emberton II (bluetooth-kaiutin)





Robotti-imurit

Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI



Roomba Combo j7+



Roborock Qrevo S



Roborock S8 MaxV Ultra