Opas: Kytke pois TV:n Motion Smoothing -ominaisuus
Käytännössä kaikissa televisioissa on nykyisin tarjolla motion smoothing -tekniikka, joka pehmentää kuvan liikettä. Valitettavasti se tekee usein television katselusta todella kummallisen kokemuksen, ikään kuin elokuva tai TV-sarja olisi "liian realistinen".
Ilmiö on yleinen eivätkä kaikki sitä huomaa, mutta he, keiden silmä tuon kuvan pehmennyksen havaitsee, eivät voi sitä sietää. Kannattaa kokeilla itsekin, josko oma silmä olisi vahingossa tottunut tähän hirvitykseen, joka pahimmillaan pilaa elokuvat ja sarjat täysin.
Kyseistä ilmiötä kutsutaan yleisesti "saippuaooppera-efektiksi", jossa satojen miljoonien budjetilla tehty elokuva alkaa jostain syystä näyttämään Kauniilta ja rohkeilta.
Kyseinen ominaisuus tunnetaan monella nimellä. Sen yleisnimi on motion smoothing, mutta valmistajat markkinoivat sitä kukin omalla nimellään. Sonylla se kulkee nimellä MotionFlow, LG:llä puolestaan TruMotion, Samsung kutsuu sitä Auto Motion Plussaksi ja Philips tuntee sen nimellä Perfect Natural Motion.
- Mikä Motion Smoothing oikein on?
- Miksi Motion Smoothing on keksitty?
- Esimerkkivideota Motion Smoothingista
- Näin kytket motion smoothingin pois päältä Samsungin televisiossa
- Näin kytket motion smoothingin pois päältä Sonyn televisiossa
- Näin kytket motion smoothingin pois päältä LG:n televisiossa
- Näin kytket motion smoothingin pois päältä Philipsin televisiossa
Mikä Motion Smoothing oikein on?
Motion smoothing lisää videokuvan väliin uusia, itse keksimiään ruutuja, tehden liikkeestä sulavampaa. Elokuvat on kuvattu tyypillisesti 24fps kuvanopeudella, eli jokainen sekunti sisältää 24 kuvaa. Television virkistystaajuus puolestaan on yleensä 50, 60, 100 tai 120 hertsiä, eli TV päivittää kuvaa huomattavasti useammin kuin mitä elokuvassa on ruutuja. Motion smoothing-tekniikka siis "keksii" kahden kuvaruudun väliin ylimääräisiä ruudun, sellaisia jota ei ole olemassakaan, luoden kuvan liikkeestä pehmeämpää kuin se onkaan.
Miksi sitä käytetään?
Ajatuksena on ollut luoda parempi katselukokemus - ja saada tietysti aikaan myös repäiseviä myyntilauseita, kuten "parempi kuva", "pehmeämpi kuva", jne. Valitettavasti suurin osa katsojista inhoaa ominaisuutta, kun saavat selville, että sellainen edes heidän televisiossaan on tarjolla.
Myös monet elokuvateollisuuden tekijät ovat samaa mieltä motion smoothingin tarpeettomuudesta:
I'm taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA-- Tom Cruise (@TomCruise) December 4, 2018
Tom Cruise kertoo oman mielipiteensä Motion Smoothing -tekniikasta
Esimerkkejä, selitettynä videon avulla
Alla olevalla videolla Motion Smoothing on esitetty selkeästi ja havainnollisin esimerkein, jotta ilmiön ymmärtää paremmin:
Toinen hyvä video aiheesta:
Näin kytket motion smoothingin (Auto Motion Plus) pois Samsungin televisiosta
- Siirry televisiosi Asetuksiin (englanniksi Settings)
- Valitse asetuksista kohta Kuva (englanniksi Picture)
- Valitse Kuva-valikosta kohta Asiantuntijan asetukset (englanniksi Advanced settings)
- Etsi kohta Auto Motion Plus-kohta ja siirry sen säätöihin.
- Kytke toiminto tilaan Ei käytössä.
Näin kytket motion smoothingin (Motionflow) pois Sonyn televisiosta
- Siirry kaukosäätimen Home-painikkeella päänäkymään.
- Valitse kohta Asetukset
- Siirry kohtaan Näyttö ja äänet
- Siirry nyt kohtaan Kuvasäädöt
- Etsi kohta Motionflow ja kytke se pois päältä.
Näin kytket motion smoothingin (TruMotion) pois LG:n televisiosta
- Paina kaukosäätimen Smart-painiketta siirtyäksesi valikkoon
- Valitse kohta Asetukset
- Valitse kohta Kuva
- Valitse kohta Kuvatila
- Siirry kohtaan Kuva-asetukset
- Siirry kohtaan TruMotion ja säädä kyseinen asetus pois päältä.
Näin kytket motion smoothingin (Perfect Natural Motion) pois Philipsin televisiosta
- Siirry asetuksiin
- Valitse kohta Kuva
- Siirry kohtaan Lisäasetukset
- Siirry kohtaan Liike
- Valitse kohta Perfect Natural Motion
- Kytke kyseinen toiminto pois päältä
Huom! Philipsin osalta kannattaa kytkeä myös kohta Asetukset > Kuva > Lisäasetukset > Liike > Liiketyylit asetukselle Standardi. Uusimmissa Philipsin Titan OS:ää käyttävissä televisioissa kyseistä asetusta ei pysty kytkemään pois päältä lainkaan.
Huomaathan, että nämä asetukset voivat vaihdella, hieman TV-malleista riippuen. Jos omassa televisiossasi on hieman eri polku, jonka kautta kyseisiin asetuksiin pääsee, kerro se meille vaikka kommenttikentässä, niin lisäämme tiedot mukaan.
Päivitetty 25.12.2025: Lisätty maininta, että uusimmissa Philipsin televisioissa kyseistä toimintoa ei voi kytkeä pois päältä lainkaan.
