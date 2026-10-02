HBO Max ja Paramount+ todennäköisesti lakkautetaan, tilalle uusi brändi

Jättimäinen yrityskauppa on etenemässä kohti maaliaan, kun Donald Trumpin leiriin kuuluva sijoittajaryhmä ostaa Warner Bros. Discovery -mediajätin ja fuusioi sen David Ellisonin johtamaan Paramount Skydanceen.

Ellison kertoi sosiaalisessa mediassa (linkki vie X/Twitteriin), että yrityskaupan jälkeen syntyvä jätti tulee olemaan nimeltään Skydance.

Sijoittajille suunnatussa puhelussa Ellisonilta kysyttiin yhtiön suoratoistopalveluiden kohtalosta. Hänen mukaansa kaikki yhtiön nykyiset suoratoistopalvelut tullaan yhdistämään yhdeksi palveluksi. Yhdistyvien yhtiöiden tärkeimmät suoratoistopalvelut ovat nykyisin HBO Max (WBD) ja Paramount+ (Paramount Skydance).

Ellison kuitenkin lupasi, että ikoninen HBO jatkaa laatusarjojen brändinä jatkossakin. Mutta mm. CNBC spekuloi, että varsinaisen suoratoistopalvelun nimeksi tulisi Skydance ja HBO olisi palvelun alaosio, jossa osa sarjoista julkaistaisiin jatkossakin HBO-brändillä.



Mutta se palvelu, mitä nykyiset tilaajat maksaisivat jatkossa, olisi nimenomaan Skydance. Yhdistyvän mediajätin suoratoistopalveluilla on yhteensä noin 200 miljoonaa maksavaa tilaajaa.

Huutokaupan Warner Bros. Discoverysta voitti alunperin Netflix, mutta Paramount Discovery onnistui vakuuttamaan Warner Bros. Discoveryn osakkaat odottamaan vielä yhtä, parempaa tarjousta. Kun tarjous saatiin, Netflix luopui leikistä ja yrityskauppa Paramount Skydancen kanssa ryhtyi etenemään.