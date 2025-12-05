Netflix ostaa HBO:n ja Warner Brosin elokuvastudiot

Uutisoimme jo pari päivää sitten, miten Warner Bros. Discovery -mediajätistä on meneillään huutokauppa.

Nyt tuon tarjouskilpailun voittaja on selvillä.

Netflix ostaa Warner Brosin itselleen 82,7 miljardilla dollarilla eli noin 71 miljardilla eurolla.

Kaupan ulkopuolelle jätettiin nykyisen WBD:n televisiokanavat, jotka eriytetään omaan Discovery Global-yhtiöönsä. Discovery Globalista tulee itsenäinen, pörssilistattu yhtiö. Vasta jakautumisen jälkeen jäljelle jääneet osat kokonaisuudesta siirtyvät Netflixin omistukseen. Arvio kaupan toteutumiselle on asetettu vuoden 2026 kolmannelle vuosineljännekselle.

Kaupassa Netflixille siirtyvät legendaarinen Warner Bros. -elokuvastudio, Warner Brosin elokuvien oikeudet, DC Entertainment sekä tietysti HBO. HBO:n osalta Netflixin omistukseen siirtyy HBO Max -suoratoistopalvelu, HBO:n sisällöt sekä HBO-maksukanava.



Eli samalla Netflixistä tulee myös perinteistä maksutelevisiokanavaa (HBO) operoiva yritys - ellei Netflix päätä myydä tai ulkoistaa TV-kanavaa jossain myöhemmässä vaiheessa.

Netflix kertoo tiedotteesaan miten kaupan myötä tunnetut ja rakastetut sarjat ja elokuvat, kuten Harry Potter ja Stranger Things löytyvät yrityskaupan jälkeen saman katon alta.

Yrityskauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän useissa eri maissa - etenkin suurimmilla markkina-alueilla kuten Yhdysvalloissa ja Euroopan Unionissa. Netflix on ylivoimaisesti suurin televisiosarjojen ja elokuvien suoratoistopalvelu, joten kilpailuviranomaiset tulevat syynäämään kauppaa todennäköisesti hyvinkin tarkasti.