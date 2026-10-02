Shorts-syöte siistiytyy: YouTube leikkaa toisten videoita kierrättävien kanavien näkyvyyttä

YouTube on ilmoittanut päivittävänsä lyhytvideoita tarjoavan Shorts-palvelunsa suosittelujärjestelmää. Päivityksen myötä algoritmit alkavat suosia entistä vahvemmin alkuperäistä sisältöä ja samalla karsia sellaisten videoiden näkyvyyttä, jotka on kopioitu tai ladattu uudelleen muilta tekijöiltä ilman omaa lisäarvoa.

Yhtiön mukaan suosittelujärjestelmät käyvät jatkuvasti läpi miljardeja eri signaaleja, mukaan lukien katseluhistoriaa, aihealueita ja käyttäjien sitoutumista, jotta katsojille pystytään tarjoamaan aidosti merkityksellistä katsottavaa.

YouTuben mukaan suositusalgoritmin hienosäätö parantaa katsojakokemusta ja takaa samalla sen, että omaperäistä sisältöä julkaisevilla sisällöntuottajilla on parhaat mahdollisuudet kasvaa ja menestyä alustalla. Yhtiö huomauttaa muutoksen olevan myös linjassa sen nykyisten sääntöjen ja käytäntöjen kanssa.

Käytännössä muutos kohdistuu erityisesti kanaviin, joiden toiminta perustuu pääasiassa toisten tekijöiden materiaalin uudelleenjulkaisuun tai videoiden kokoamiseen ilman merkittäviä muutoksia.



YouTube varoittaa, että tällaiset tilit tulevat todennäköisesti näkemään merkittävän pudotuksen videoidensa jakelussa ja näkyvyydessä Shorts-syötteessä.

Mikäli sisällöntuottaja hyödyntää videoissaan toisen tekijän leikkeitä, mukaan on jatkossa tuotava aitoa lisäarvoa. YouTube edellyttää, että lainattuun materiaaliin yhdistetään tekijän omaa alkuperäistä kommentointia, uniikkia editointia tai omaa tarinankerrontaa.

Alusta tekee myös selväksi, etteivät pienet kosmeettiset kikkailut enää riitä. YouTube painottaa, että pelkät pienet tekniset muokkaukset tai valmiiden mallipohjien käyttö videon ulkoasun muuttamiseksi eivät riitä, vaan tekijöiden on tuotava mukaan oma äänensä, selkeä näkökulmansa tai omaa kerrontaa.