Roborock Saros 20 Neo saapuu kauppoihin: 1 199 euron lippulaivaimuri myydään lokakuussa 699 eurolla
Roborock tuo syyskuun alussa Berliinin IFA-messuilla esittelemänsä Saros 20 Neo -robotti-imurin virallisesti Suomen markkinoille.
Vaikka uutuuden suositushinnaksi ilmoitettiin julkistuksen yhteydessä 1 199 euroa, käynnistää valmistaja myynnin varsin kovalla lanseerauskampanjalla.
Valituilla jälleenmyyjillä 5. lokakuuta alkavassa ennakkomyynnissä laite myydään suoraan 699 euron kampajahintaan. Tarjous on voimassa 25. lokakuuta saakka.
Välittömästi uutuustuotteen myyntiintulon yhteydessä nähtävä 500 euron eli yli 40 prosentin alennus on jyrkkä lippulaivaluokan laitteelle. Tämä herättääkin ilmoille kysymystä, että onko laitteen hinnassa näin paljon ilmaa, vai myykö Roborock laitetta alkuun jopa tappiolla. Toisaalta alun rajun alennuksen jälkeen on todennäköisesti vaikea suositella ostamaan kyseistä laitetta suositushinnalla.
Tarkempaa tietoa laitteen suosittelusta ja toiminnoista saadaan myöhemmin tämän vuoden aikana, kun Saros 20 Neo saapuu AfterDawnin testattavaksi.
Paperilla Saros 20 Neo tarjoaa kampanjahintaansa nähden harvinaisen järeää tekniikkaa. Laitteen erikoisuuksiin kuuluu AdaptiLift Chassis 3.0 -alustateknologia, jonka avulla imuri pystyy nostamaan runkoaan ja ylittämään jopa 8,8 senttimetrin korkuiset kynnykset.
Vain 7,95 senttimetrin korkuinen robotti mahtuu useimpien matalienkin kalusteiden alle, ja siivouksesta huolehtivat 36 000 pascalin imuteho sekä pyörivät kaksoismopit. Pakettiin kuuluva kompakti monitoimitelakka puolestaan puhdistaa mopit automaattisesti 100-asteisella vedellä. Tarkemmat tiedot näet aiemmasta jutustamme.
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