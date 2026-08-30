Musiikkiteollisuus haastoi Anthropicin oikeuteen

Joukko maailman suurimpia musiikin julkaisijoita on haastanut tekoälyjätti Anthropicin oikeuteen. Yhtiöt syyttävät Anthropicia levy-yhtiöiden tekijänoikeuksien tietoisesta rikkomisesta. Anthropic tunnetaan parhaiten sen Claude-tekoälystä.

Syytteen mukaan Anthropicin työntekijät sekä yhtiön perustajat Dario Amodei ja Benjamin Mann olisivat ladanneet BitTorrentin kautta (eli "torrentoineet") laittomista lähteistä yhtiöiden edustamien artistien kappaleita, sanoituksia ja muuta kappaleisiin liittyvää sisältöä. Sen jälkeen Anthropic on syytteen mukaan käyttänyt laittomasti hankittuja sisältöjä tekoälymalliensa koulutukseen.

Anthropicin haastoivat oikeuteen yhteistuumin Sony Music Publishing ja Warner Chappell Music ja syytteessä yhtiöt kuvaavat Anthropicin toimintaa "yhdeksi törkeimmistä tekijänoikeudella suojatun materiaalin varkauksista historiassa".



Nyt oikeusjutun nostaneet yhtiöt ovat musiikin julkaisijoita, jotka omistavat yleensä oikeudet kappaleisiin eli sanoituksiin ja sävellyksiin - äänitteiden tekijänoikeudet omistavat levy-yhtiöt ovat nostaneet Anthropicia vastaan oikeusjutut jo aiemmin.

Sekä Sony että Warner vaativat Anthropicilta Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisia maksimikorvauksia eli 150 000 dollaria jokaista laittomasti tekoälyn koulutuskäyttöön hankittua yksittäistä kappaletta kohden. Kokonaisuudessaan korvaussummat voisivat suoralla laskukaavalla nousta miljardeihin tai jopa kymmeniin miljardeihin.

Syyte on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se kohdistuu Anthropicin lisäksi myös kahteen erikseen nimettyyn henkilöön, eli Anthropicin perustajakaksikkoon.

Vuosi sitten Anthropic sopi vastaavan oikeusjutun kirjailijoiden kanssa, jossa se suostui maksamaan noin 1,5 miljardia kirjailijoille, joiden sisältöä yhtiö oli käyttänyt luvatta tekoälymalliensa koulutukseen.