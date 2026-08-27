Nvidian työntekijöistä valtaosa on miljonäärejä
Näytönohjainjätti Nvidia on onnistunut todistamaan vääräksi vanhan vitsin siitä, miten ihmiset lopettaisivat välittömästi työnteon voitettuaan lotossa.
Nvidialla on nykyisin noin 42 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.
Nvidian työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan lähes käsittämättömältä tuntuva osuus, liki 80 prosenttia, kaikista Nvidian työntekijöistä on nykyisin miljonäärejä (Yhdysvaltain dollareissa mitattuna). Lisäksi yli puolella työntekijöistä nettovarallisuus ylitti selvityksen mukaan 25 miljoonan dollarin rajan (noin 21,4 miljoonaa euroa).
Nvidian tapauksessa kyse ei ole edes startup-yhtiöille tyypillisestä "paperirahasta", eli listaamattoman yhtiön osakkeista, sillä Nvidia on pörssilistattu yhtiö ja palkkalistoilla pidempään olleet työntekijät ovat voineet halutessaan muuttaa osakeoptioitaan rahaksi vuosien mittaan.
Avain työntekijöiden rikastumiseen on ollut tietysti Nvidian pörssikurssissa. Yhtiön työntekijät voivat osakesäästöohjelman puitteissa ostaa yhtiön osakkeita 15 prosentin alennuksella pörssikurssiin nähden, tietyin säilytysaikavaatimuksin.
Mutta siinä missä useimpien muiden tekoälyhypen keskiössä olevien firmojen arvostus on räjähtänyt käsistä vasta aivan hiljattain, on Nvidian osakekurssi liidellyt tähtitieteellisissä luvuissa jo vuosien ajan.
Kysely on tehty vuoden 2025 kesäkuussa, jolloin yhtiöllä oli töissä 30 000 työntekijää, eli selkeästi nykyistä vähemmän. Kyselyyn vastasi noin 3000 Nvidian työntekijää.
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