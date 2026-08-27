Meta taipui jättimaisessä oikeusjutussa: maksaa 18 miljardin korvaukset ja rajoittaa alaikäisten pääsyä Instagramiin

Meta on sopinut oikeusjuttunsa 29 Yhdysvaltain osavaltion kanssa, jossa yhtiötä syytettiin alaikäisten koukuttamisesta sen omistamiin sosiaalisen median palveluihin, eli Facebookiin ja etenkin Instagramiin.

Yhtiötä syytettiin siitä, että se tiesi sosiaalisen median palveluiden koukuttavan alaikäisiä, mutta siitä huolimatta se kehitti palveluihin vain lisää ratkaisuja, jotka tekivät niistä aiempaakin houkuttelevampia. Yhtiö myös keräsi alle 13-vuotiaiden käyttäjien tietoja vastoin Yhdysvaltain lasten nettikäyttöä ja yksityisyyttä sääteleviä lainsäädäntöjä, vaikka se tiesi käyttäjien olevan tuota nuorempia.

Sovinnon ehtona Meta sitoutuu maksamaan jättimäiset, yhteensä jopa 18 miljardin dollarin suuruiset korvaukset. Korvauksista valtaosa maksetaan oikeusjutun nostaneille osavaltioille tulevien 10 vuoden aikana erissä. Loput korvaussummasta, noin 5,3 miljardia dollaria, maksetaan vain, jos kaksi keskeistä kilpailijaa - videopalvelu YouTube ja lyhytvideopalvelu TikTok - ottavat käyttöön samat alaikäisiä koskevat rajoitukset, joihin Meta nyt sovinnon myötä sitoutuu.



Ehtona on myös se, että sekä YouTube että TikTok maksavat nekin korvauksia osavaltioille, jolloin Metankin täytyy maksaa kyseinen 5,3 miljardin osuus korvauksista. Sovinto on siis hyvin epätyypillisesti kytketty kahteen muuhun oikeusjuttuun, joissa Meta ei sinänsä ole osallisena.

Rahallisten korvausten lisäksi Meta sitoutuu siihen, että sekä Facebookiin että Instagramiin tulee käyttöön automaattisesti kahden tunnin päivittäinen käyttöraja kaikille alle 18-vuotiaille käyttäjille. Käyttörajaa voi nostaa vain vanhemman hyväksynnällä. Kumpikaan sovellus ei jatkossa toimi keskiyön ja aamukuuden välillä lainkaan, jos käyttäjätilin haltija on alaikäinen.

Molempien sovellusten ilmoitukset kytketään myös pois päältä automaattisesti arkisin aamukahdeksan ja kello 15 väliseksi ajaksi, lukuunottamatta yksityisviesteistä ja turvallisuushälytyksistä tiedottavia ilmoituksia. Lisäksi alaikäisille tarjotaan helposti päälle kytkettävää tilaa, jossa syötteessä näkyvät vain omien seurattujen tilien julkaisut, ilman algoritmin mukaan lisäämää sisältöä.

Sovinnon ehtona kuitenkin on myös se, että sen mukaan Metan ei tarvitse myöntää syyllistyneensä lainvastaisuuksiin tai harhaanjohtamiseen.

Myös Euroopassa Meta on jatkuvasti viranomaisten hampaissa, sillä Euroopan komissio tutkii parhaillaan, rikkovatko Metan sosiaalisten palveluiden toimintatavat EU:n digipalvelusäädöstä.