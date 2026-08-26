Ikea ja Xbox julkistivat yhteisen YXSTABY-malliston – mukana tatin tavoin keinuva jakkara ja D-pad-tyyny

IKEA ja Xbox ovat julkistaneet yhdessä suunnitellun yhdeksän tuotteen YXSTABY-malliston, joka saapuu myyntiin lokakuussa.

Kokoelman tavoitteena on tuoda pelaaminen luontevaksi osaksi kodin eri huoneita ja muuta arkea ilman, että kalusteet erottuisivat liiaksi perinteisestä skandinaavisesta sisustuksesta.

Malliston tuotteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä siten, että jokaisen tuotteen takana on ollut vähintään yksi Ikean ja yksi Xboxin suunnittelija. Suunnittelussa yhdistyvät Xboxin 25 vuoden kokemus pelilaitteista ja Ikean yli 80 vuoden osaaminen kodin kalustamisesta.





Taustalla ovat olleet myös kotivierailut pelaajien luokse, jotta kalusteet vastaisivat nykyaikaisen pelaamisen vaatimuksiin rentoutumisesta ja yhdessäolosta.

"Tajusimme heti tavatessamme, että sovimme hyvin yhteen. Sekä IKEA että XBOX haluavat tuoda pelaamisen mahdollisimman monien saataville", sanoo Philip Dilé, tuotekehittäjä, IKEA of Sweden.

Malliston tuotteet ottavat suoraa inspiraatiota Xboxin peliohjaimesta. Yksi huomiota herättävimmistä uutuuksista on 39,99 euroa maksava YXSTABY-peukalo-ohjainjakkara, jonka suunnittelussa on hyödynnetty Xbox-ohjaimen alkuperäisiä 3D-malleja. Jakkara kallistuu ja keinuu käyttäjän liikkeiden mukana analogitatin tavoin, ja sen istuimessa on käytetty ohjaimesta tuttua pintakuviointia pidon ja mukavuuden parantamiseksi.





Peukalo-ohjainjakkara

Peliohjaimen ristiohjain eli D-pad on puolestaan muotoutunut vihreäksi YXSTABY-suuntapainiketyynyksi 14,99 euron hintaan sekä kiiltävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetuksi tarjottimeksi 19,99 eurolla.

Lisäksi ohjaimille ja keräilyesineille on suunniteltu peilipintainen vitriinikehys, jolla on hintaa 19,99 euroa.

Pelaamisen ja olohuoneen siisteyden yhdistämiseksi mallistoon kuuluu erilaisia säilytys- ja tasoratkaisuja.

Pyörillä varustettu tv-taso maksaa 99 euroa ja vastaavasti pyörillä kulkeva apupöytä tarvikkeiden säilytykseen ja lataamiseen 129 euroa.





Pelikannettavan teline.

Pelikannettavalle on tarjolla 29,99 euron hintainen teline, jonka sisään mahtuvat ohjaimet ja johdot.

Ergonomiaa pöytäkonepelaamiseen tuo 29,99 euron näyttökoroke, ja valikoimaa täydentää liikkeisiin mukautuva pelinojatuoli, jonka pohjassa on säilytystasku ohjaimelle 99 euron hintaan.









Pelinojatuoli ja tyyny.

YXSTABY-malliston värimaailma koostuu valkoisesta, mustasta ja beigestä, joita täydentävät vihreät yksityiskohdat taskuissa ja säilytysratkaisuissa.

Koko mallisto tulee saataville Ikean tavarataloihin ja verkkokauppaan lokakuussa.