Kolmasosa nettisivuista on nykyisin tekoälyllä kirjoitettuja

Tutkija Pew Research tutkimuslaitoksesta analysoi viimeisen viiden vuoden aikana julkaistuja tekstimuotoisia, englanninkielisiä verkkosivustoja.

Puolen miljoonan sivun otanta ajettiin erilaisten tekoälyn suosimien tyylikeinojen analysoinnin läpi ja selvityksen mukaan vuosien 2021 ja 2026 välillä luoduista tekstisivuista noin kymmenen prosenttia vaikutti vahvasti siltä, että ne on tehty tekoälyllä.

Mutta kun aikajanaa rajattiin niin, että huomioitiin ainoastaan sivut, jotka on luotu sen jälkeen, kun ChatGPT julkaistiin (eli joulukuun 2022 ja nykypäivän välillä), kuva muuttui täysin.

Saman analysiin pohjalta ChatGPT:n julkaisun jälkeisessä ajassa jopa kolmasosa kaikista tekstimuotoisista nettisivuista oli kirjoitettu hyvin todennäköisesti tekoälyllä.

Myös sisältöjen jakaumassa havaittiin eroja eri verkkopäätteiden perusteella: tarkasteltaessa ainoastaan vuonna 2026 julkaistuja tekstisisältöjä, .com -päätteisissä sivustoissa tekoälyn käyttö tekstien luonnissa näytti olevan kymmenen kertaa niin yleistä kuin .edu tai .gov -päätteisissä sivustoissa.



Englanninkielisen sisällön muutos vuotta 2023 edeltävään aikaan antoi myös selkeitä viitteitä siitä, miten tekoäly on muokannut englanninkielistä sisältöä. Esimerkiksi ns. Oxfordin pilkun käyttö on yleistynyt merkittävästi aiempaan nähden, kuin myös eräiden tyylikeinojen ("kielteinen rinnakkaisuus" eli "negative parallelism") käyttö on selkeästi kasvussa.

Toki, osittain tähän on syynä se, että toisaalla tutkijat ovat havainneet, miten ihmisetkin ovat ryhtyneet käyttämään kirjoituksessaan ja jopa puheessaan samoja tyylikeinoja kuin tekoälykin.