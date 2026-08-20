Kiinasta tulevien "Temu-tilausten" määrä romahti Suomessa
Tullin tilastojen mukaan ns. temu-tilausten, eli yksityishenkilöille osoitettujen, Kiinasta saapuvien tavaralähetysten määrä suorastaan romahti.
Heinäkuussa 2026 astui voimaan 3 euron suuruinen tullimaksu EU-alueen ulkopuolelta saapuville lähetyksille. Ja Tullin tilastojen mukaan vaikutus on suorastaan järisyttävä, sillä tilausten määrä laski 66,5 prosenttia heinäkuussa 2026 kesäkuuhun verrattuna. Vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna laskua oli vieläkin reippaammin: 76,3 prosenttia.
Tilastoissa tarkastellaan korkeintaan 150 euron arvoisten tilausten tuonti-ilmoituksia, jotka laskivat nyt suurin piirtein vuoden 2024 alkupuolen tasolle.
Tullin mukaan vuoden 2026 alkupuoliskolla, eli tammikuusta kesäkuuhun, ennen tullimaksun voimaantuloa, keskimääräinen Kiinasta toimitetun paketin sisällön arvo oli tullauksessa 5,03 euroa.
2 KOMMENTTIA
volkkari11/2
Maksu kohdistuu jokaista eri artikkelia kohden. Eli jos tilauksessa on kolmea ERI artikkelia, maksat 3 € jokaisesta erikseen. Tilausten määrä pitää olla 28 € ja jos tilaat paketissa 10 eri tuotetta, maksat 30€ lisää! Sitten se hinta onkin 58 € tuon 28 € sijaan. Mutta miksi ne samat kiinakamat saa yritys tilata ilman tullia ja myydä 5-10 kertaiseen hintaan? Tai miksi tullit ei koske kiina-autoja? Ihan otan esimerkiksi abikoliittimet. Temulta oli 300 kpl 5-7 €. Suomalainen "halpakauppa" 5 kpl 4,95. Nimimerkillä "kunhan köyhä ei vaan saa mitään halvalla"
llarsson2/2
EU:n vähähintaisille pienlähetyksille asettama tullimaksu on toteutukseltaan järjetön. Se suosii suuria toimijoita kuten Temua, Alibabaa ja Amazonia, jotka voivat vastata perustamalla EU-alueelle omia välivarastojaan ja tullata tavarat suurissa erissä. Menettelyn hyöty on se, että tällöin tuotekohtainen tullirasitus minimoituu. Mutta tästä seuraa samalla se, että välivarastomaa kerää tavaroista tilitettävät alv-maksut itselleen, sillä EU.n sisältä edelleenlähetettävät asiakaskohtaiset tavarat verotetaan vain kerran sisämarkkina-alueella. Suomi on tässä ilmeinen häviäjä, sillä tänne pussinperälle ei välivarastoja tule syntymään.
Pienlähetyksille asetettu tullimaksu vaikeuttaa kaikkein eniten eBay.n kaltaisia toimijoita, jossa jokainen myyntiyhtiö hoitaa omat lähetyksensä eikä mitään keskusvarastoja ole eBayn puolelta. Kuluttajan asemaan tämä vaikuttaa kielteisesti, sillä toimijoiden määrä tulee supistumaan ja kaupankäynnin toimintatavat typistymään.
Komissaari Henna Virkkunen esitteli po. EU:n tullityhmyyden perustellen sitä mahdollisuudella hallita paremmin tuoteturvallisuuteen liittyviä ongelmia. On jo nyt nähtävissä, ettei tämä kolmen euron rangaistustulli poista eikä lievitä mitään aiempaa epäkohtaa. Tavaravyöry jatkuu väliaikaisen notkahduksen jälkeen massiivisena ellei sitten ala raaka kauppasota EU:n ja Kiinan välillä. Tässä tapauksessa suomalainen kuluttaja vasta heikoilla sitten onkin.
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