Mainosverkon tietoturvamurto iski myös Suomeen: Kaappasi kryptolompakoiden osoitteita

Digitaalisen mainosteknologian tarjoaja Adform havaitsi 27. heinäkuuta 2026 epäilyttävää toimintaa järjestelmissään ja käynnisti välittömästi tietoturvaloukkauksen tutkinnan. Yhtiö rajasi tapauksen, poisti haitallisen koodin ja ryhtyi lisätoimiin suojatakseen verkkosivujen kävijöitä sekä asiakkaitaan.

Haitallinen koodi oli suunniteltu peukaloimaan tiettyjä Bitcoin-, Ethereum- ja Tron-kryptovaluuttasiirtoja yrittämällä korvata käyttäjän leikepöydälle kopioiman kryptolompakon osoitteen hyökkääjän osoitteella.

Koodi toimi vain kyseisen verkkosivun ollessa auki, eikä sen havaittu asentavan ohjelmistoja tai jäävän pysyvästi laitteelle. Adformin tutkimuksissa ei ole myöskään löytynyt näyttöä siitä, että koodi olisi lähettänyt käyttäjien IP-osoitteita tai tietoja vierailluista sivustoista ulkopuolisille tahoille.



Koskettaa myös suomalaisia verkkosivustoja

Ilmiö on koskettanut myös Suomea, sillä ainakin K-ryhmä tiedotti 1. elokuuta 2026 hyökkäyksen saattaneen koskea osaa sen verkkosivuilla 27. heinäkuuta vierailluista käyttäjistä Adformin teknologian vuoksi.

Kesko kuitenkin täsmentää, että sen palveluissa olevat asiakastiedot tai tunnukset eivät ole vaarantuneet ja K-ryhmän palveluita on turvallista käyttää.

Koska verkkoselaimet voivat tallentaa sivuston koodia väliaikaisesti, Adform ja Kesko suosittelevat kaikille kyseisinä päivinä kyseisillä sivuilla vierailluille kryptolompakon käyttäjille selaimen välimuistin tyhjentämistä. Lisäksi käyttäjien kannattaa tarkistaa kryptolompakkonsa viimeaikaiset tapahtumat varmistaakseen siirtojen oikeellisuuden.

Epäilyttävistä tapahtumista tulee ottaa yhteyttä poliisiin sekä kyseisen kryptopalvelun tai -lompakon tarjoajaan.

Liikkeellä myös pankki- ja palvelukalasteluja

Mainosverkon haittaohjelman lisäksi Suomessa liikkuu parhaillaan huijaus- ja kalastelukampanjoita sähköpostitse.

Elisa varoitti 3. elokuuta 2026 asiakkaitaan sähköpostiviesteistä, joita lähetetään otsikolla "Päivitä maksutapasi – palvelu keskeytyy 5.8.2026".

Viesteissä väitetään virheellisesti automaattisen kuukausimaksun epäonnistuneen ja pyydetään päivittämään maksutiedot linkin kautta, joka vie pankkitunnusten kalastelusivustolle. Elisa kehottaa suhtautumaan kriittisesti sähköpostitse saapuviin linkkeihin.

Mikäli tunnukset ovat päätyneet vääriin käsiin, salasana tulee vaihtaa heti, ja pankkitunnusten luovuttamisen jälkeen on oltava välittömästi yhteydessä omaan pankkiin sekä tehtävä tarvittaessa rikosilmoitus.

Myös S-Pankki tiedotti 31. heinäkuuta 2026 laajasta kalastelukampanjasta, josta pankki oli saanut useita kymmeniä ilmoituksia parin päivän sisällä.





Liikkeellä on ainakin kolmenlaisia huijausviestejä: osassa kehotetaan synkronoimaan tili tärkeän päivityksen vuoksi, toisissa ilmoitetaan kanta.fi-palvelun odottavasta maksunpalautuksesta ja kolmansissa vedotaan tilitietojen vahvistamista vaativaan tietoturvapäivitykseen.

"Vaikka huijausviestien sisältö vaihtelee, niiden tavoite on sama: saada asiakas kirjautumaan linkin kautta rikollisten ylläpitämälle sivustolle. Rikolliset hyödyntävät viesteissään uskottavia syitä, kuten tietoturvapäivityksiä, maksunpalautuksia tai tilin vahvistamista. Siksi asiakkaan kannattaa suhtautua erityisen varovaisesti kaikkiin viesteihin, joissa pyydetään toimimaan nopeasti tai kirjautumaan palveluun linkin kautta", sanoo S-Pankin talousrikollisuuden torjunnasta vastaava senior kehityspäällikkö Jouni Määttä.

Pankki muistuttaa, että pankkiasiointi tulee hoitaa aina S-mobiili-sovelluksella tai kirjoittamalla osoite www.s-pankki.fi suoraan selaimen osoiteriville, eikä verkkopankkiin tule koskaan kirjautua hakukoneen kautta.