Avoimen lähdekoodin robotti-imuri, joka rakennetaan itse 3D-tulostetuista osista

Nykyaikaisten, parempien robotti-imureiden erinomaisuus verrattuna 2010-luvun kiroilua aiheuttaviin kapistuksiin piilee pitkälti siinä, että ne osaavat väistellä kaikki lattialla olevat esteet, pärjäävät mattojen kanssa ja ylipäätään niitä varten ei tarvitse raivata asuntoa lainkaan.

Malliesimerkkejä tällaisista erinomaisista laitteista löytyy arvosteluistamme useitakin.

Mutta monia huolestuttaa samalla myös se tosiasia, että lähes kaikki robotti-imurit ovat kiinalaisia ja niissä on kamerat. Kamerat ovat tietysti käytännössä pakollisia, koska juuri tuo erinomainen, elämää helpottava esteiden väistely pohjautuu kameroihin ja syvyysnäköön.

Huoli yksityisyydestä on tietysti ymmärrettävää. Lisäksi modernit roboimurit vaativat nojaavat vahvasti valmistajien tarjoamiin pilvipalveluihin - joka tarkoittaa sitä, että valmistajan mennessä konkurssiin, robotti muuttuu kalliiksi verkonpainoksi. Näinhän kävi, kun Neato lakkautti toimintonsa hiljattain.



Näihin ongelmiin on kehitetty ratkaisuja, joista tunnetuin lienee Valetudo, avoimen lähdekoodin vaihtoehtoinen käyttöjärjestelmä robotti-imureihin.

Valetudon iso ongelma on kuitenkin siinä, että sen asentaminen roboimuriin vaatii yleensä sen tason värkkäystä, että tavallisen kuluttajan osaaminen loppuu hyvin pian.

Mutta entäpä jos koko robotti-imuri olisi täysin avoimen lähdekoodin hengessä toteutettu..?

OOMWOO on juuri tätä. Se on vielä työn alla oleva avoimen lähdekoodin projekti, joka on varsin kunnianhimoinen.

Ensinnäkin sitä varten on kehitetty (osittain Valetudon päälle) oma robotin laiteohjelmisto sekä kännykkäsovellus, jotka ovat molemmat avointa lähdekoodia.

Mutta vielä kunnianhimoisempaa on se, että robotti itsessään on itse kasattavissa. OOMWOOn ytimenä hyrrää Raspberry Pi -minitietokone ja kaikki muutkin robotin tärkeimmät osat on pyritty valikoimaan mahdollisimman helposti saatavilla olevista elektroniikkaosista.

Runko puolestaan 3D-tulostetaan avoimesti julkaistujen 3D-mallien pohjalta.

OOMWOO-projekti on vielä pahasti kesken, mutta sitä voi seurata sen Github-sivuilta ja halutessaan osallistua kehitystyöhön.

Lopputuloksena olisi tarkoitus syntyä täysin pilvipalveluista riippumaton robotti-imuri, jossa on kamerapohjainen esteiden väistely, lattioiden pintamateriaalin tunnistus, laajat karttojen muokkauksen työkalut - sekä täysin avoimet ohjelmointirajapinnat.