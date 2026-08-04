Apple haastoi Britannian hallituksen oikeuteen - ei aio antaa pääsyä salattuihin iCloud-tietoihin

Apple on aloittanut uuden oikeusprosessin Ison-Britannian hallitusta vastaan kiistassa, joka koskee pääsyä yhtiön pilvipalveluun tallennettuihin, päästä päähän salattuihin (end-to-end encrypted) käyttäjätietoihin. Uusi oikeusprosessi liittyy Britannian hallituksen vaatimuksiin, joiden kriitikot katsovat merkitsevän käytännössä takaoven rakentamista iCloud-pilvipalveluun.

Aiheesta uutisoinut Financial Times kertoo (maksumuuri), että Apple jätti heinäkuussa uuden valituksen Ison-Britannian Investigatory Powers Tribunal -tuomioistuimelle (IPT). Valitus kohdistuu hallituksen antamaan määräykseen, jolla halutaan pääsy brittiläisten Apple-käyttäjien salattuihin pilvivarmuuskopioihin, kun niissä on käytössä Applen Advanced Data Protection -ominaisuus. Myös kansainvälinen kansalaisjärjestö Privacy International on tehnyt erillisen valituksen samoista määräyksistä, ja tuomioistuin käsittelee rinnakkaisia valituksia yhteisessä kuulemisessa ensi kuussa.



Advanced Data Protection (ADP) on Applen tarjoama korkein suojaustaso iCloud-datalle. Ominaisuuden ollessa käytössä salausavaimet säilyvät ainoastaan käyttäjän omilla, luotetuilla laitteilla sen sijaan, että ne olisivat Applen palvelimilla. Tämä tarkoittaa, ettei edes Apple voi purkaa varmuuskopioiden salausta tai luovuttaa niiden sisältöä viranomaisille, vaikka sitä vaadittaisiin oikeuden päätöksellä. Juuri tämä tekninen rakenne on noussut kiistan ytimeen: viranomaiset näkevät sen esteenä vakavien rikosten tutkinnalle, kun taas Apple ja yksityisyydensuojan puolustajat pitävät sitä välttämättömänä suojana käyttäjille.

Oikeudellinen kiista juontaa juurensa yli vuoden taakse. Jo vuonna 2025 Ison-Britannian hallitus antoi Applelle salaisen määräyksen, jossa se vaati yhtiötä mahdollistamaan brittiviranomaisille pääsyn salattuihin iCloud-varmuuskopioihin. Alkuperäisten vaatimusten väitettiin ulottuvan paitsi Ison-Britannian käyttäjiin myös maailmanlaajuisesti. Hallitus perusteli pyyntöä sillä, että vahva salaus voi helpottaa esimerkiksi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja terrorismiin liittyvän materiaalin piilottamista ja levittämistä.

Määräyksen jälkeen Apple reagoi poistamalla uusilta brittikäyttäjiltä mahdollisuuden ottaa vahva salaus iCloudissa käyttöön - ja varoitti poistavansa toiminnon muiltakin brittikäyttäjiltä. Samalla Apple vei asian oikeuteen ja sai tuekseen Trumpin hallinnon.

Nyt Britannian hallitus on mitä ilmeisimmin päättänyt vaatia salauksen poistamisen sijaan sitä, että Apple rakentaisi jonkinlaisen takaoven viranomaisia varten, jonka kautta salatut tiedot saisi napsautettua sittenkin salaamattomiksi. Tällaista Apple nyt siis haluaa haastaa jo etukäteen oikeusteitse.



Brittihallituksen työkaluna on Investigatory Powers Act -laki, joka on syytetty avoimuuden puutteesta ja siitä, että sen varjolla brittiviranomaiset voivat pyytää lähes mitä tahansa teknologiafirmoilta - vedoten aina joko terrorismin vastustamiseen tai lasten suojeluun.

Apple on puolestaan toistuvasti linjannut, ettei se ole koskaan rakentanut takaovea tai "yleisavainta" tuotteisiinsa, eikä aio tehdä niin jatkossakaan. Yhtiön mukaan yhdenkin takaoven luominen heikentäisi kaikkien käyttäjien turvallisuutta, koska samaa mekanismia voitaisiin hyödyntää myös rikollisten tai vihamielisten valtioiden toimesta. Kun rikolliset tietäisivät, että Apple on rakentanut tavan, jolla iCloudin salauksen saa murrettua, alkaisi kilpajuoksu siitä, mikä rikollisjärjestö keksisi ensimmäisenä, miten tuo "takaovi" löydetään.

Apple on vahvistanut jättäneensä IPT-valituksen, mutta ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta julkisesti.