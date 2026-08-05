Nyt se on virallista: Pelijätti Electronic Arts ostettiin – Saudi-Arabialle 93 prosentin omistus

Syyskuussa 2025 julkistettu ja joulukuussa osakkaiden hyväksymä jättimäinen yrityskauppa on nyt virallisesti saatu päätökseen. Pelialan tunnetuimpiin yhtiöihin kuuluva Electronic Arts (EA) on siirtynyt sijoittajakonsortion omistukseen ja poistuu NASDAQ-pörssistä. Kaupan kokonaisarvo oli noin 55 miljardia dollaria eli noin 47 miljardia euroa, ja osakkeenomistajat saavat toteutuneesta kaupasta 210 dollaria osakkeelta käteisenä.

Vaikka ostajana toimii virallisesti sijoituskonsortio, johon kuuluvat pääomasijoitusyhtiö Silver Lake, Affinity Partners sekä Saudi-Arabian julkinen investointirahasto PIF, PC Gamerin mukaan valta yhtiössä siirtyy Saudi-Arabialle. Maan investointirahasto hallitsee kaupan myötä peräti 93,4 prosentin omistusosuutta pelijätistä.

Konsortion pienempänä edustajana toimivan Affinity Partnersin taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner, jolla on entuudestaan läheiset taloussuhteet Saudi-Arabiaan.



EA:n julkaisemassa lehdistötiedotteessa yhtiön toimitusjohtaja Andrew Wilson hehkuttaa kaupan käynnistävän yhtiölle uuden aikakauden ja mahdollistavan investoinnit tulevaisuuden peleihin.

Tiedotteessa tuodaan myös näkyvästi esiin uutta teknologista suuntaa: Silver Laken toimitusjohtaja Egon Durban vahvisti sijoittajien panostavan voimakkaasti siihen, mitä tekoäly voi tuoda lisää pelinkehitykseen ja pelaajakokemukseen.

EA tunnetaan laajasta pelikirjastostaan, johon kuuluvat muun muassa EA Sports FC -jalkapallosarja (entinen FIFA), The Sims, Battlefield ja Mass Effect. Etenkin monimuotoisuutta edustavan The Simsin tulevasta sisällöstä ollaan huolissaan Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteen ja vähemmistösuhtautumisen vuoksi. EA:n arvojen vakuutetaan pysyvän muuttumattomina, mutta uusien omistajien tarkempi vaikutus peleihin alkaa näkyä seuraavien vuosien aikana.