OpenAI tyrmää Applen syytökset liikesalaisuuksien varkaudesta: Julkaisi viestejä ja syyttää Applea huolimattomuudesta

Apple haastoi viime kuussa ChatGPT:stä tunnetun OpenAI:n oikeuteen syyttäen yhtiötä laitekehitykseen liittyvien liikesalaisuuksien varastamisesta. Nyt OpenAI on julkaissut vastineen, jossa se tyrmää Applen syytökset perättöminä ja julkaisee yksityiskohtaisia viestejä tuekseen.

Blogissaan otsikolla "Apple is getting this wrong" OpenAI kuvailee Applen nostamaa kannetta huolimattomaksi, aggressiiviseksi ja kummallisen henkilökohtaiseksi. Yhtiön mukaan syytökset eivät vastaa sitä mielikuvaa, joka Applella on pikkutarkkana alan edelläkävijänä.

Apple oli aiemmin väittänyt ottaneensa yhteyttä OpenAI:hin jo helmikuussa eikä ollut saanut vastausta. OpenAI:n julkaisemat sähköpostit kuitenkin paljastavat, että Applen ulkopuolinen asianajaja oli lähettänyt viestit väärälle henkilölle sotkettuaan kaksi aasialaista sukunimeä keskenään.

Asianajaja oli myös väittänyt valheellisesti puhuneensa OpenAI:n lakiasiainjohtajan kanssa. Virheen paljastuttua Apple ilmoitti selvittävänsä asiaa, mutta vaikeni viideksi kuukaudeksi ja nosti lopulta kanteen nimeämättä tarkempia syytöksiä ennen oikeuskäsittelyn aloitusta.



Kanteessa suurena tekijänä on ollut Applen entinen työntekijä Chang Liu, jota Apple syyttää luottamuksellisten tietojen luvattomasta hakemisesta yhtiöstä lähtönsä jälkeen.

OpenAI julkaisi tilanteen oikaisemiseksi kuvankaappauksia Liun ja Applen työntekijöiden välisistä iMessage-viesteistä. Viestit osoittavat Applen omien työntekijöiden pyytäneen Liulta aktiivisesti apua tiedostojen ja tietojen etsimisessä vielä senkin jälkeen, kun tämä oli jo jättänyt yhtiön.

OpenAI nostaa vastineessaan esiin myös Applen omat tietoturvapuutteet. Yhtiön mukaan entisille työntekijöille jää usein pääsy Applen tiedostoihin, koska Apple ei hallinnoi järjestelmäoikeuksiaan asianmukaisesti ihmisten lähtiessä talon palveluksesta.

Lisäksi OpenAI puolustaa kanteessa mainittua, yli 24 vuotta Applella työskennellyttä laitejohtajaa Tang Tania. Yhtiön mukaan Tan on aina tehnyt tiimilleen selväksi, ettei muiden yhtiöiden luottamuksellisia tietoja haluta, eikä niitä saa missään tilanteessa käyttää.

Vastineensa päätteeksi OpenAI toteaa Applen vaatiman väliaikaisen toimintakiellon olevan täysin aiheeton ja perustuvan väärään tietoon.

Yhtiö vakuuttaa, ettei sillä ole tarvetta tai kiinnostusta Applen liikesalaisuuksiin, vaan sen keskittyminen on täysin uuden sukupolven teknologioiden kehittämisessä.