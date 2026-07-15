Gigantin joukkopako sai jatkoa: Jo 11 myymälää loikannut Powerille tänä vuonna – nyt lähtivät Ylivieska ja Kajaani

Suomen kodintekniikkamarkkinoiden voimasuhteiden uusjako jatkuu rajuna. Vain kuukausi sen jälkeen, kun Tammisaaren ja Loimaan Gigantti-myymälät loikkasivat pääkilpailija Powerin leiriin, on vuorossa jo seuraava siirto. Power on tiedottanut, että Ylivieskan ja Kajaanin Gigantti-myymälät siirtyvät sen väreihin 20. heinäkuuta 2026.

Molemmat myymälät omistaa pitkän linjan perheyritys Kertun Kone, jonka taustalla vaikuttavat kauppiaat Joonas ja Juha Salo. Ylivieskassa yrityksellä on käynnissä jo 40. toimintavuosi, ja Kajaanissakin se on palvellut asiakkaita lähes kaksikymmentä vuotta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 10 miljoonaa euroa vuodessa.





Ylivieska ja Kajaani ovat jo kymmenes ja yhdestoista kauppiasmyymälä, jotka vaihtavat Gigantista Poweriin kuluvan kevään ja kesän aikana. Aiemmin maaliskuussa Power kaappasi kuusi Nguyenin myymälää, toukokuussa Iisalmen ja kesäkuussa Tammisaaren sekä Loimaan.

Kaikkien yhdentoista siirtyneen myymälän yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 75 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä valtava summa siirtyy suoraan Gigantin liikevaihdosta Powerin hyväksi, mikä on Gigantille tuntuva isku niin taloudellisesti kuin imagollisestikin.

"Nyt oli oikea aika ottaa uusi askel yrityksemme kehityksessä. Markkina ja olosuhteet muuttuvat alallamme vauhdilla, ja pitkän harkinnan jälkeen vakuutuimme, että POWER tarjoaa juuri niitä elementtejä ja arvoja, joita perheyrityksemme arvostaa. Toiminta pienemmillä paikkakunnilla on erilaista suuriin kaupunkeihin verrattuna, ja nyt voimme huomioida valikoimissamme ja palvelukonsepteissa asiakkaidemme tarpeet paremmin ja joustavammin", kommentoi Joonas Salo, kauppias, Ylivieska ja Kajaani.

Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto iloitsee hankinnoista ja painottaa, että kolmannen polven perheyrittäjyys edustaa juuri sellaista pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, jota alalla tarvitaan. Saviluodon mukaan yhdentoista kauppiasmyymälän liittyminen ketjuun lyhyen ajan sisällä osoittaa selvästi, että ketjun kauppiasvetoinen malli toimii ja Power on kauppiaiden silmissä erittäin houkutteleva kumppani.





Paikallisille kuluttajille muutos tarkoittaa tuttua ja asiantuntevaa palvelua, sillä molemmat myymälät jatkavat toimintaansa entisellä henkilöstöllään ja tuttujen kauppiaiden vetämänä.. Myymälöiden brändimuutos uuteen ilmeeseen käynnistyy heinäkuussa, ja virallinen toiminta Power-myymälöinä alkaa 20. heinäkuuta 2026. Kuluttajille muutos tuo uuden ketjubrändin valikoimat ja edut, ja myymälöiden avajaiskampanjat tarjouksineen käynnistyvät heinä-elokuun vaihteessa.