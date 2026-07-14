Muskin tekoälyfirma keräsi itselleen käyttäjiensä ohjelmakoodit luvatta - jäi kiinni

Elon Muskin tekoäly-avaruus-some -yritys SpaceXAI:lla on myös ohjelmoijien avuksi kehitetty tekoälytyökalu.

Työkalu, Grok Build, on hyvin samankaltainen kuin vaikkapa valtavan suosittu Anthropicin Claude Code tai OpenAI:n Codex eli se on kattava tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen ratkaisu.

Mutta tietoturvayhtiö Cereblab löysi Grok Buildistä hyvin huolestuttavan havainnon, kun yhtiö selvitteli, mitä eri tekoälyavusteiset ohjelmoijien työkalut oikeastaan tekevät.

Siinä missä kaikki muut työkalut lähettävät ohjelmiston kehittäneen yrityksen palvelimelle vain ne lähdekoodien tiedostot, joita kulloinkin täytyy muokata tekoälyn avulla, Grok Build toimi hyvin eri tavalla.

Grok Build nimittäin lähetti SpaceXAI:n palvelimille koko ohjelmistoprojektin lähdekoodeineen eli ns. repon eli repositoryn.

Toiminto ei myöskään ollut minkäänlainen vahinko, sillä Cereblab yritti muokata Grok Buildin promptia siten, että sitä käskettiin yksiselitteisesti lähettämään promptin yhteydessä vain ne tiedostot, joita se tarvitsee muokkaukseen. Siitä huolimatta Grok Build lähetti aivan kaikki projektiin liittyvät tiedostot SpaceXAI:lle.



Mukana siirtyivät siis kaikki yrityksen salaisuudet, mahdolliset APi-rajapintojen avaimet (jos ne oli hölmösti tallennettu osaksi repositorya) ja mahdollisia yrityssalaisuuksia vaikkapa dokumentaation - ja ylipäätään koko ohjelmakoodin kokonaisuuden osalta.

Kiinni jäätyään SpaceXAI pahoitteli tilannetta ja lupasi (linkki vie Twitter/X:ään) poistaa kaikki kerätyt tiedot palvelimiltaan. Myös Elon Musk kiirehti itsekin vakuuttamaan (Twitter/X), että kaikki asiakkailta kerätyt tiedot tuhotaan välittömästi.

SpaceXAI kehotti asiakkaitaan käyttämään jatkossa /privacy -valintaa, joka takaa, että tietoja ei säilytetä yhtiön palvelimilla. Cereblab kritisoi suositusta, sillä Grok Buildista ei pysty pysyvästi asettamaan tietojen keräämistä pois päälle, vaan kyseinen valinta pitää lisätä joka kerta, kun työkalua käytetään.