Kansalaisaloite vaatii Suomen kriittisten digipalveluiden pitämistä Euroopassa
Helmikuun 4. päivä on avattu uusi kansalaisaloite, joka vaatii Suomen yhteiskunnan kannalta tärkeiden digitaalisten palveluiden säilyttämistä suomalaisissa tai eurooppalaisissa käsissä.
Digitaalinen itsenäisyys -kansalaisaloite kieltäisi yksiselitteisesti muiden kuin eurooppalaisten yritysten tietojärjestelmien käytön yhteiskunnan kannalta kriittisissä digitaalisissa järjestelmissä.
Taustalla ovat hiljattaiset uutiset mm. Verohallinnon suunnitelmista siirtää verotiedot Microsoftin pilvipalveluun Azureen sekä oikeusministeriön suunnitelmat siirtää vaalitiedot Amazonin pilvipalveluun Amazon Web Servicesiin.
Molempia suunnitelmia on perusteltu sillä, että Microsoft ja Amazon takaavat tietojen säilymisen eurooppalaisilla palvelimilla. Kansalaisaloite kuitenkin painottaa sitä, että Yhdysvaltain oma lainsäädäntö pakottaa amerikkalaiset yritykset luovuttamaan Yhdysvaltain viranomaisille niiden omistamilla palvelimilla olevia tietoja, vaikka tiedot olisivat fyysisesti Yhdysvaltain ulkopuolella.
Kansalaisaloite vaatii 50 000 vahvistettua kannatusilmoitusta edetäkseen eduskunnan käsittelyyn. Tällä hetkellä (4.2.2026 klo 22:50) aloitteella on 3967 kannatusilmoitusta.
Kansalaisaloitteen tarkempaan tekstiin voi tutustua samassa paikassa, jossa sitä voi halutessaan myös kannattaa, eli oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloitepalvelussa:
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.