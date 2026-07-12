Meta taipui käyttäjien raivostuttua: Instagram-kuvia tekoälykuvien pohjana käyttävä työkalu vedettiin pois

Uutisoimme pari päivää aiemmin, miten Meta kuvia luovan tekoälypalvelun.

Palvelu, Muse Image, aiheutti kuitenkin valtavan kohun, koska se mahdollisti helposti tekoälykuvien luonnin kenen tahansa julkisella Instagram-tilillä olevista valokuvista. Valokuvien omistajilta ei tarvittu lupaa ja kuvia pystyi käyttämään myös mm. mainosten kuvittamiseen.

Palvelu toimi niin, että Muse Imagella käyttäjä voisi luoda kuvia mainitsemalla @-merkinnällä minkä tahansa julkisen Instagram-tilin. Tällöin tekoäly käytti kyseisen tilin kuvia viitteenä uuden, synteettisen kuvan tuottamiseen. Ominaisuus oli oletusarvoisesti päällä kaikilla julkisilla tileillä, mikä tarkoitti, että vähintäänkin kymmenien miljoonien käyttäjien kuvia saatettiin hyödyntää tekoälykuvien pohjana, vaikka he eivät olisi koskaan aktiivisesti hyväksyneet tätä.

Omien kuvien käytöstä toki pystyi kieltäytymään joko muuttamalla Instagram-tilinsä yksityiseksi tai kieltämällä Instagramin asetuksista kuvien käytön tekoälymallien koulutukseen tai tekoälykuvien luonnin pohjaksi. Ongelmallista oli kuitenkin se, että malli oli ns. opt-out eli kaikki Instagram-käyttäjät olivat oletusarvoisesti vapaata riistaa tekoälykuvien luonnille, ellei niistä erikseen kieltäydytty.



Palvelusta syntynyt valtava kohu kuitenkin taivutti Metan sulkemaan palvelun hyvinkin nopeasti, sillä yhtiö kertoi jo perjantaina tehneensä virhearvion ja sulkevansa Muse Imagen.