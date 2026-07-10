Julkiset Instagram-kuvat ovat nyt Metan tekoälylle vapaata riistaa

Metan uusi tekoälypalvelu Muse Image on ehtinyt herättämään raivoa ympäri maailmaa.

Muse Image on yksinkertaisesti kuvia ja kuvamuokkauksia luova tekoälypalvelu - eli monella tapaa hyvin tyypillinen palvelu, mitä kaikki muutkin tekoälyfirmat tarjoavat käyttäjilleen.

Mutta se, mikä palvelusta tekee erikoisen, on siinä, mitä kuvia se suostuu käyttämään muokkauksen pohjana.

Muse Image nimittäin pystyy käyttämään mitä tahansa Metan omistamasta Instagramista löytyviä kuvia, jos käyttäjän Instagram-tili on julkinen ja käyttäjä ei ole erikseen estänyt kuviensa käyttöä tekoälykuvien luontiin.

Eli kuka tahansa, täysin tuntematonkin ihminen voi mennä Muse Imageen ja pyytää tekemään vaikkapa itsestään ja jostain julkisella Instagram-profiililla varustetusta ihmisestä yhteiskuvan. Tuolta ventovieraalta ei kysytä mitään lupaa tähän, vaan Meta katsoo luvan tulevan automaattisesti Instagramin käyttöehtojen kautta.

Meta katsoo yksinkertaisesti asiaa niin, että julkisella Instagram-tilillä julkaistut kuvat ovat kaikkien saatavilla ja siksi niitä voi myös käyttää sekä tekoälymallien koulutukseen että uusien, tekoälyllä tehtyjen kuvien pohjana. Aiheesta väännettiin vuonna 2025 oikeutta Saksassa ja tuolloin oikeus kääntyi Metan kannalle asiassa.



Metan tiedotteen pohjalta vaikuttaa myös siltä, että myös mainostajien annetaan vapaasti käyttää ihmisten julkisia Instagram-kuvia mainosten luontiin.

Eli jatkossa tuttusi naama voi tulla hyvinkin vastaan nettimainoksissa, kauppaamassa jotain sijoitushuijausta tai käärmeäljyä. Eikä kuvan käytössä ole sinänsä mitään väärää - ainakaan Metan linjauksen mukaan.

Jos omien kuviensa käytön haluaa estää, se onnistuu joko kytkemällä Instagram-tilinsä yksityiseksi (eli ainoastaan seuraajat näkevät tilin sisällön) tai menemällä Instagramin asetuksiin, kohtaan Jakaminen ja uudelleenkäyttö, josta voi kieltää kuviensa käytön tekoälykuvien luontiin.