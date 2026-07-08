Vihattu Chat Control on palaamassa taas - EU-parlamentti pakotetaan äänestämään laista

Euroopan Unionin päätöksenteossa ja lobbausorganisaatioissa vahvoja toimijoita, jotka haluavat puskea läpi vaikka väkisin kansalaisten digitaalisen yksityisyydensuojan murentavan lainsäädännön.

Kyseessä on tietysti lakialoitteesta, joka ei yksinkertaisesti vain suostu kuolemaan, eli ns. Chat Control -laista.

Lyhykäisyydessään, Chat Control -lakia kannattavien tahojen lopullinen tahtotila on se, että kaikki salattu viestiliikenne muuttuisi laittomaksi koko Euroopan Unionin alueella, kaikkien kansalaisten ja organisaatioiden välillä.

Tätä perustellaan sillä, että viranomaisten pitäisi pystyä valvomaan viestiliikennettä, joka on mahdotonta vahvan salauksen vuoksi. Ja tärkein kulma lakialoitteen kannattajilla on perinteinen "..ajatelkaa edes lapsia!" -argumentti.

Tuon ajatuksen siitä, että lapsia voidaan suojella netin hirveyksiltä vain sillä tavalla, että meidän jokaisen kaikki viestit olisivat lopulta viranomaisten luettavissa, on nielaissut mm. Suomessa toimiva Pelastakaa Lapset ry, joka on kampanjoinut vahvasti lakialoitteen puolesta.



Lakiesitys on kaadettu jo monta kertaa EU:n päätöksentekoelimissä, koska poliitikotkin ovat päätelleet, että laki tunkeutuisi niin syvälle ihmisten perusoikeuksiin.

Mutta lakia ajavat tahot ovat äärimmäisen fiksuja byrokratian suhteen: aina, kun lakialoite olisi ollut kaatumassa jossain vaiheessa, se on vedetty pois esityslistalta. Kun lakialoitetta ei koskaan ole varsinaisesti kaadettu, sen voi aina palauttaa uudestaan käsiteltäväksi, kun poliittiset voimasuhteet vähänkään muuttuvat.

Tilanne nyt

Lopulta voimaan saatiin eräänlainen torso versio Chat Control -lakiesityksestä, jota kutsutaan yleisesti Chat Control 1.0:ksi.

Tuossa viime talvena syntyneessä sovussa hyväksyttiin lopulta Chat Control 1.0, jota Suomikin asettui tukemaan.

Sen erikoisuus oli siinä, että se ei varsinaisesti vaatinut mitään tai tehnyt mitään pakolliseksi, vaan toivoi, että viestisovellukset, kuten WhatsApp ja Signal ryhtyisivät skannaamaan digitaalisesti käyttäjiensä lähettämät viestit ja vertaamaan niiden sisältöä laittoman materiaalin tunnistetietoihin. Mikäli viesteistä löytyy jotain epäilyttävää, niiden lähettäminen estettäisiin.

Mutta tietojemme mukaan yksikään yritys tai viestipalvelu ei koskaan ottanut skannausta käyttöön.

Sen voimassaolo ei kestänytkään kuin hetken, sillä sille ei myönnetty enää jatkoaikaa maaliskuussa 2026 pidetyssä EU-parlamentin äänestyksessä.

Torstaina tapahtuu

Mutta kuten aina ennenkin, lakialoitteen kannattajat eivät luovuta.



Nyt Eurooppa-neuvosto eli epävirallisesti EU:n huippukokous sekä Euroopan parlamentin konservatiiveja edustava puolua European People's Party (EPP) yrittävät ajaa Chat Controlia jälleen läpi, mutta ohituskaistan kautta.

EPP:hen kuuluvat suomalaisista puolueista kokoomus sekä kristillisdemokraatit.

Kyseiset tahot pyrkivät saattamaan jo maaliskuussa kuopatun, hetken aikaa voimassa olleen Chat Control 1.0 -lainsäädännön uudestaan voimaan. EU-lakien mukaan jo kuopattua sääntelyä ei voida kuitenkaan herättää henkiin, joten Eurooppa-neuvosto ja EPP aikovat kirjoittaa jo kerran hyväksytyn Chat Control 1.0 -lakiesityksen sanasta sanaan uudestaan (PDF, saksaksi).

Tällä viikolla pidetään viimeinen EU-parlamentin täysistunto ennen syyskuuhun saakka kestävää kesätaukoa, joten tämä uusi/vanha lakiesitys ("Chat Control 1.1", ehkä?) aiotaan tipauttaa parlamentin päätettäväksi jo torstaina 9.7.2026.

Lakiesitystä ei tietenkään normaalisti voitaisi koskaan tuoda muutaman viikon varoitusajalla parlamenttiin, mutta koska lakiesitys on sanasta sanaan sama kuin edellinen, se onnistuu EU-lainsäädännössä olevan porsaanreiän kautta.

Tällä kikkailulla lakialoitteen ei tarvitse ikäänkuin aloittaa matkaansa lainsäädäntöprosessin alusta, vaan se voi hypätä suoraan parlamentin äänestyspöydälle. Näin siitäkin huolimatta, että kyseisen lakiesityksen edellinen - identtinen versio - ehti olla voimassa vain hetken, kunnes sen voimassaoloa ei enää jatkettu maaliskuussa 2026.

Saksalaisen uutismedia Heisen tietojen mukaan (saksaksi) Saksan hallitus on prosessin tärkein edistäjä tällä kertaa.

Vaikutusmahdollisuudet?

Koska lakialoite tuodaan suoraan europarlamentin pöydälle, on suorin tapa vaikuttamiselle se, että kertoo suomalaisille europarlamentaarikoille oman mielipiteensä lainsäädännön tarpeellisuudesta.

Esimerkiksi Fight Chat Control -sivusto listaa suomalaiset MEPit ja heidän tiedossa olevat kantansa lakialoitteeseen.