Europol haluaa kaikki eurooppalaisten viestit massavalvonnan alaisiksi

Olemme uutisoineet laajasti siitä, miten Euroopan Unionissa ollaan ajamassa lakia, joka kieltäisi vahvan salauksen Euroopassa.

Niin kutsuttu CSAM-laki, joka tunnetaan myös Chat Control-lakina vaatisi WhatsAppin, Signalin ja muiden päästä-päähän salattujen viestinten salauksen murtamista tai heikentämistä.

Lakiehdotuksen mukaan kaikkiin viestijärjestelmiin pitäisi rakentaa takaportti tai luoda viranomaisten tiedossa oleva tapa murtaa salaus. Takaportin kautta kaikki viestiliikenne altistettaisiin tekoälyyn pohjautuvalle seurannalle.

Lakia on markkinoitu nimenomaan lastensuojelun näkökulmasta, eli lakiesityksen mukaan vain ja ainoastaan lapsipornoon ja lasten hyväksikäyttöön tarkoitettuja keskusteluja etsittäisiin järjestelmän avulla. Eli kyseessä on ns. ajatelkaa edes lapsia! -perustelu.



Lakiesityksen ajajien harmiksi julkisuuteen on vuotanut jo muistio, jossa kerättyä viestiliikennettä käytettäisiin jo valvomaan kaikkia kansalaisia.

Muistiossa kerrotaan, miten Euroopan yhteinen poliisitoimija Europol on jo vuoden 2022 kesällä kertonut haluavansa kaiken järjestelmän keräämän datan omaan käyttöönsä. Siis myös sellaiset viestit, joista ei ole löytynyt mitään viitteitä lapsipornosta tai lasten hyväksikäytöstä. Lisäksi Europol on samassa yhteydessä vaatinut, että se saa myös käyttää kaikkea kerättyä dataa täysin vapaasti.

Muistion mukaan Europolin edustaja on sanonut käydyssä keskustelussa seuraavaa: "Kaikki data on hyödyllistä ja kaikki pitäisi välittää viranomaisten käyttöön. Kerättyjä tietoja ei pitäisi suodattaa lainkaan [suunnitellun tietoja keräävän viraston toimesta], koska kaikki kuvatkin saattavat sisältää tietoja, joista on viranomaisille hyötyä jossain vaiheessa"

Europol on esittänyt myös, että valmisteilla olevassa, erillisessä EU:n tekoälyasetuksessa ei asetettaisi mitään esteitä sille, miten viranomaiset voivat käyttää tekoälyä tulevaisuudessa.

Koko muistio on luettavissa BalkanInsight-sivustolta, tämän linkin takaa. Tiedot on saatu Euroopan viranomaisten tietojen julkisuuslainsäädännön pohjalta, tietopyynnön avulla.

Eli haiskahtaa hieman siltä, että lasten etua oltaisiin käyttämässä keppihevosena, jolla saataisiin rakennettua kaikkea viestiliikennettä koskeva massavalvontajärjestelmä.