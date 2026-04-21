Pelastakaa Lapset ryhtyi lobbaamaan, jotta vihattu Chat Control -lakiesitys saataisiin sittenkin hyväksyttyä
Vihatun ns. Chat Control -lakiesityksen piti jo hiipua historian hämärään, kun yksityisyyteen kajoavat kohdat lakialoitteesta kaatuivat keväällä 2026 Euroopan Unionin äänestyksessä.
Chat Control on siis lakiesitys, jota on yritetty ajaa läpi Euroopan Unionissa jo vuodesta 2023 lähtien.
Lakiesityksen ydin on se, että kaikki vahva viestiliikenteen salaus pitäisi kieltää koko Euroopan Unionin alueella.
Eli WhatsApp-viestejä ei saisi enää salata, vaan ne pitäisi olla murrettavissa. Sama koskisi sähköposteja, Signalia ja mitä tahansa muutakin viestiliikennettä.
Lakialoitetta perustellaan, kuten käytännössä kaikkia muitakin ihmisten perusoikeuksiin vahvasti kajoavia ideoita, ns. "ajatelkaa edes lapsia...!" -argumentilla.
Tässä tapauksessa yksityisyydensuojan tuhoava lakialoite on naamioitu lasten suojelemiseksi siten, että sen kerrotaan auttavan viranomaisia ehkäisemään ja tutkimaan verkossa tapahtuvaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Lakialoitteen virallisempi nimi onkin CSAM-asetusehdotus, jossa CSAM tulee sanoista child sexual abuse material.
Mutta koska lakialoite tuhoaisi niin perustavanlaatuisesti ihmisten oikeuden yksityisyyteen, on lakialoite kaatunut kerta toisensa jälkeen Euroopan Unionin päätöksenteon rattaissa.
Lakialoitteen kenties perustavanlaatuisin ongelma on tietysti se, että se kieltäisi kaikilta eurooppalaisilta vahvan salauksen - mutta idea on sinänsä järjetön, koska rikolliset yksinkertaisesti käyttäisivät sellaisia sovelluksia, joissa vahva salaus on edelleen olemassa, vaikka ko. sovellukset olisivatkin laittomia. Eli lakiehdotuksella ei saavutettaisi näennäisen lastensuojelun kannalta yhtään mitään - mutta tuhottaisiin samalla tavallisten ihmisten oikeus yksityisyyteen.
Vuonna 2024 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin otti sekin aiheeseen kantaa ja sen mukaan vahva salaus on Euroopan unionin kansalaisten perusoikeus, jota ei voi poistaa lainsäädännöllä.
Pelastakaa Lapset ry ryhtyi lobbaamaan
Kotimainen Pelastakaa Lapset ry on kuitenkin ilmeisen tyytymätön siihen, että lakialoite ei mennytkään läpi. Järjestö on aloittanut mittavan kampanjan viime päivinä, jossa se kerää nimiä vetoomukseen, että Chat Control -lakialoitetta vastaava, uusi lakialoite polkaistaisiin EU-tasolla pystyyn.
Järjestö vetoaa YK:n lasten oikeuksien julistukseen sekä Keskusrikospoliisin lausuntoon siitä, että salattu viestiliikenne vaikeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaa.
Keskusrikospoliisin kanta noudattelee vahvasti Europolin kantaa. Tosin on hyvä muistaa, että Europol jäi kiinni muutama vuosi sitten suunnitelmastaan, jossa Chat Controlin voimaantultua se ryhtyisikin keräämään itselleen aivan kaikki kansalaisten toisilleen lähettämät viestit. Ihan vain kaiken varalta, ilman mitään rikosepäilyjä.
Pelastakaa Lapset ry on lähettänyt kuukausilahjoittajilleen sähköpostiviestin, jossa se pelottelee huolestuneita vanhempia ja tarjoaa näppärää linkkiä, josta voi allekirjoittaa vetoomuksen uuden Chat Control -lain puolesta.
Järjestö nostaa samaisen vetoomuksen koko etusivunsa tärkeimmäksi aiheeksi, jossa järjestön sivuille selaimella siirtyvän lukijan ainoa näkemä aihe liittyy nimenomaan uuden Chat Control -lain vetoomukseen.
Järjestö onkin ollut varsin reipas keräämään nimiä, sillä se on onnistunut haalimaan jo yli 5000 allekirjoitusta (tilanne 21.4.2026, kello 21:30) ja vetoomuksen tavoiterajaksi on asetettu 10 000 allekirjoituksen määrä. Toki vetoomuksen allekirjoittaminen ei vaadi tunnistautumista, eli sen voi täyttää myös keksityillä tiedoilla. Samalla tulee liittyneeksi järjestön markkinointirekisteriin.
Vastapainoksi mainittakoon, että Suomessa Chat Control -lakia ovat vastustaneet mm. digitaalisia kansalaisoikeuksia ajava EFFi sekä useimmat teknologia-alan yritykset ja järjestöt.
Lisäksi Chat Control -lain etenmistä seurataan tarkasti sitä vastustavalla Fight Chat Control -sivulla, jossa kerrotaan myös kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista aiheeseen.
