Netflixin hinnat nousivat Suomessa
Suosittu suoratoistopalvelu Netflix on päivittänyt hintojaan eli hintoja on nostettu ylöspäin. Aiemmasta korotuksesta on vierähtänyt pari vuotta, kun vuoden 2024 aikana niitä viimeksi nostettiin ylöspäin.
Aiemmat kuukausihinnat olivat Basicin kohdalla 9,49 euroa, Standardin 13,99 euroa ja Premiumin 17,99 euroa.
Uudet hinnat ovat vastaavasti 10,99 euroa, 15,99 euroa ja 19,99 euroa kuukaudessa. Standardiin ja Premiumiin voi hankkia lisäjäsenen hintaan 4,99 euroa kuukaudessa. Ilmeisesti lisäjäsenen hinta oli aiemmin 3,99 euroa kuukaudessa.
Uusista hinnoista kertoivat käyttäjät Threads-palvelussa.
Tietojen perusteella joillakin käyttäjillä uudet hinnat astuvat voimaan elokuun aikana.
Netflixillä on palvelusta myös mainoksilla varustettu, edullisempi versio, mutta Suomessa tätä ei vielä ole tarjolla, vaikka se esiteltiin jo vuonna 2022.
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