Teknologiamaailman kiistellyin ja hämmentävin firma listautui pörssiin
Yksi teknologiamaailman kiistellyimmistä, vihatuimmista ja hämmentävimmistä firmoista listautui heinäkuun 2026 alussa Yhdysvaltain Nasdaq-pörssiin.
Kyseessä on tietysti italialainen Bending Spoons.
Yhtiön nimi ei välttämättä soita mitään kelloja tavallisen kuluttajan mielessä, mutta yhtiön omistamat brändit saattavat sitten ollakin hyvin tuttuja.
Eli Bending Spoons on täysin omanlaisellaan strategialla toimiva teknologiafirma. Se ei juurikaan kehitä itse mitään, vaan ostaa tuttuja, miljoonien ihmisten fanittamia sovelluksia ja verkkosivustoja itselleen.
Yleensä yhtiön ostokohteet ovat sellaisia, että niiden kulta-aika on jo takanapäin, mutta niillä on edelleen miljoonia uskollisia - yleensä maksavia - asiakkaita.
Ostettuaan yhtiön, Bending Spoons yleensä irtisanoo lähes kaikki ostetun yhtiön työntekijät ja siirtää tuotekehityksen pääkonttoriinsa Milanoon, yhtiön palveluksessa jo ennestään toimivien tiimien kehitettäväksi.
Seuraavassa vaiheessa Bending Spoons yleensä sitten nostaa ostetun yhtiön tuotteiden hintoja - lähes aina varsin reippaalla kädellä.
Bending Spoons on ostanut vuosien mittaan talliinsa mm. muistiinpanosovellus Evernoten, suomalaisten lehtitalojenkin käyttämän näköislehtialustan Issuun, suurten tiedostojen siirtoon tarkoitetun WeTransferin ja viime vuonna takavuosien YouTuben haastajan, Vimeon.
Viimeisen vuoden aikana Bending Spoons on alkanut vähentämään myös oman, Milanossa sijaitsevan kehitystiiminsä kustannuksia ja yhtiön mukaan yli 90 prosenttia kaikesta sen omistamiin sovelluksiin tehdyistä uudistuksista tehdään nykyisin tekoälyn toimesta.
Mutta siinä missä Bending Spoonsin toiminta on aiheuttanut raivoa loppukäyttäjissä, näyttävät sijoittajat pitävän yhtiön toiminnasta. Yhtiö listautui NASDAQiin 1.7. 29 dollarin osakohtaisella listautumishinnalla, mutta osake nousi välittömästi reippaasti ylöspäin ja oli 2.7. kello 23 Suomen aikaa noin 35 dollarin tasolla.
Yhtiön markkina-arvo pyörii näillä arvostuksilla noin 22,8 miljardissa dollarissa (noin 20 miljardia euroa).
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