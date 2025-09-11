Videopalvelu Vimeo on myyty kiistellylle teknologiafirmalle

Yksi teknologiamaailman kiistellyistä ja myös vihatuimmista teknologiafirmoista on eittämättä italialainen Bending Spoons.

Firman nimi ei kerro välttämättä tavalliselle sukankuluttajalle yhtään mitään, mutta yhtiö on vuosien saatossa valinnut kasvustrategiakseen hyvin mielenkiintoisen toimintamallin.

Bending Spoons ostaa itselleen tunnettuja, vanhoja, pääosin kuluttajille suunnattuja yhteen tuotteeseen keskittyneitä teknologia firmoja. Yleensä Bending Spoonsin ostoskoriin on päätynyt rakastettuja kännykkäsovelluksia, joita alkuperäinen omistaja ei ole osannut muuttaa tehokkaasti rahaksi.

Bending Spoonsin ostoslistalle ovat aiemmin päätyneet mm. muistiinpanosovellus Evernote, suomalaistenkin sanomalehtien käyttämä lehtien näköisversioita jakeleva Issuu sekä tiedostojen siirtoon erikoistunut WeTransfer.

Ja se, miksi Bending Spoonsin ostokset ovat aiheuttaneet raivoa käyttäjissä, on liittynyt siihen, että yhtiö on päättänyt puristaa ostoksistaan kaiken mahdollisen tuoton irti. Esimerkiksi Evernoten osalta yhtiö nosti dramaattisesti sovelluksen hintaa, karsi ilmaiskäyttäjille tarjottavia toimintoja - ja irtisanoi valtaosan kehitystiimistä.



Sama strategia on toistunut useissa muissakin Bending Spoonsin yrityskaupoissa.

Nyt yritys on ostanut itselleen pienen palan internetin historiaa, sillä videopalvelu Vimeo on nyt Bending Spoonsin omistama.

Vimeo oli YouTuben tärkein kilpakumppani YouTuben alkuvuosina ja useissa AfterDawninkin vanhoissa uutisissa käytettiin Vimeon kautta julkaistuja videoita upotteina.

Sittemmin Vimeo hävisi taistelun Googlen omistamaa YouTubea vastaan ja on keskittynyt viime vuodet lähinnä yrityksille tarkoitettujen verkkovideoratkaisuihin.

Vimeon lehdistötiedotteen mukaan Bending Spoons maksoi Vimeosta 1,38 miljardia dollaria (noin 1,18 miljardia euroa). Kauppahinta maksettiin käteisellä.