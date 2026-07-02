Robottikoira paiskii töitä Helsingin voimalaitoksella – tekee vuodessa moninkertaisesti enemmän mittauksia kuin ihminen
Enersense kertoo robottikoirasta, joka on vuoden päivät ollut tositoimissa Helsingissä Helenin Vuosaaren voimalaitoksella.
Enersensen mukaan "Voltti"-robottikoira on konkreettinen esimerkki kunnossapidon digitalisaatiosta, joka helpottaa työtä.
Nelijalkainen robotti on toiminut Enersensen työntekijöiden apuna voimalaitoksilla sekä jäähdytyslaitoksella, joiden operoinnista ja kunnossapidosta Enersense International Oyj vastaa.
Voltti tekee tarkastuskierroksensa täysin itsenäisesti kahdesti päivässä. Joka päivä kello kuusi robotti herää lataustelakassaan ja suuntaa kierrokselle keräämään dataa lähes 50 erilaisesta mittarista. Yksi kierros kestää hieman yli puoli tuntia, jonka aikana robotti mittaa muun muassa lämpötilaa, painetta, öljytasoa, värähtelyä ja ilmanlaatua.
Koiran varustukseen kuuluu 20 herkkää mikrofonia, joiden avulla se tekee akustisia havaintoja ja kuulee esimerkiksi mahdollisen kaasuvuodon. Lisäksi robottiin kiinnitetyt kamerat kuvaavat analogisia mittareita sellaisissa paikoissa, joihin ihmisen olisi fyysisesti erittäin vaikeaa tai vaarallista edetä.
Vuoden pilotin aikana robottikoira on tehnyt yli 6 000 mittausta.
"Samassa ajassa ihminen tekisi alle 2000 mittausta. Koira kerää dataa paikoista, joihin ihmisen on hankala päästä. Lisäksi ihminen tarvitsee tiloissa usein moottoroidun hengityssuojaimen", kertoo robottikoirasta vastaava Patrick Niemi Enersenseltä.
Vuosaaren voimalaitoksella robotti havaitsi ihmistä aiemmin ylikuumenneet laakerit haketta kuljettavasta liukuhihnasta paikassa, jonne kannettavan lämpömittarin vieminen on haastavaa. Ilman robotin jatkuvaa valvontaa vian huomaamiseen olisi voinut kulua pahimmillaan kuukausia.
Toinen merkittävä onnistuminen koettiin kaasukäyttöisellä Vuosaari B -voimalaitoksella, jossa robotin lämpökamerat ja akustiset sensorit auttoivat paikantamaan piilevän höyryvuodon.
Tällä hetkellä lainsäädäntö vaatii yhä, että ihmisen on tehtävä kierros, mutta ihminen tekee kierroksen vain kaksi kertaa viikossa, kun robottikoira suoriutuu siitä kahdesti päivässä. Ihmisen tekemä kierros vaatii lisäksi kahden työntekijän panoksen.
Yksi järjestelmän merkittävistä eduista on työn paikkariippumattomuus, sillä vaikka Voltti partioi Vuosaaren laitoksilla Helsingissä, ihminen seuraa sen kulkua ja keräämää dataa omasta kodistaan käsin.
Vuoden aikana miljoona askelta kävellyt Voltti on tunnistanut yli 1 200 poikkeamaa. Suurin osa näistä johtuu erittäin herkiksi asetetuista hälytysrajoista, jotka voidaan tarkistaa ja kuitata etänä ilman huolta. Noin kymmenen poikkeamaa on kuitenkin vaatinut todellisia kunnossapitotoimia.
Niemi kertookin, että yksikin ajoissa tehty ennaltaehkäisevä huoltotoimenpide voi säästää valtavasti aikaa ja rahaa.
Robotin tärkein potentiaali on kuitenkin turvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa, sillä tulevaisuudessa robotit voivat hoitaa ihmiselle potentiaaliset haitalliset asiat, joita ihminen valvoo etänä.
Robottikoiralle on jo tehty 3D-mallinnus siiitä, miten se voisi liikkua maanalaisissa verkostoissa. Niemi kertoo kaukolämpötunnelin olevan kapea eli robotti pitää kouluttaa väistämään autoa esimerkiksi levennykseen.
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