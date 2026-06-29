Paloauton rinnalle robotti – Kymenlaaksossa otettiin kokeiluun uudenlainen pelastusrobotti

Kymenlaakson pelastuslaitos on ottanut kokeiluun ensimmäisen pelastusrobotiikkaan perustuvan ratkaisunsa. Testiin pääsee kotimainen maastorobotti, jonka tarkoituksena on avata täysin uusia mahdollisuuksia vaativien, vaarallisten ja riskialttiiden tehtävien suorittamiseen.

Kokeilun avulla pyritään selvittämään, millaiset digitaaliset järjestelmät ja sensorit tukevat parhaiten pelastustoimintaa ja esimerkiksi öljyntorjuntatehtäviä haastavissa olosuhteissa Suomenlahdella.

– Digitaaliset ratkaisut, kuten sensorit, robotit ja simulaattorit, tarjoavat merkittävää potentiaalia pelastuslaitoksen palveluiden tehokkaaseen ja turvalliseen toteuttamiseen ja kehittämiseen, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Merisade Kuusela.

Tekniseltä puolelta katsottuna testattava laite on suomalaisen Esteri Group Oy:n kanssa yhteistyössä kokeiltava Laykka FRV18.

Kyseessä on etulinjan palosammutukseen ja pelastustehtäviin räätälöity autonominen ajoneuvo. Robotin käyttöjärjestelmänä toimii Linux ja tarkemmin Raspbian, ja sitä voidaan operoida miltä tahansa Linux-tietokoneelta käsin. Ohjaustapa lainaa suoraan viihde-elektroniikasta, sillä laitetta käskytetään tavallisella Xbox-ohjaimella tai lentosimulaattoreista tutulla HOTAS-ohjainjärjestelmällä. Tietoliikenne ohjausaseman ja palvelimen välillä suojataan VPN-yhteydellä, ja datasiirto hoituu joko 5G- ja 4G-pohjaisten IoT-verkkojen, radion tai vaihtoehtoisesti valokuidun välityksellä.



Fyysisiltä mitoiltaan Laykka FRV18 on suunniteltu maastokäyttöön. Laitteen mitat ovat 1320 x 1200 x 590 millimetriä ja sen paino varusteltuna on noin 120 kilogrammaa. Laite liikkuu jopa 20 km/h nopeudella. Tavallisessa huoneenlämmössä akku kestää noin 2,5 tuntia, mutta kovassa 20 asteen pakkasessa käyttöaika putoaa 1,5 tuntiin. Robotin virallinen toimintalämpötila ulottuu aina -25 asteesta +40 asteeseen saakka.

Varustelun osalta etulinjan pelastusajoneuvoon on integroitu vesitykki palonsammutusta varten, pimeässä ja savussa auttava lämpökamera sekä sumuverhojärjestelmä, joka suojaa laitetta ja sen ympäristöä kuumuudelta. Laitteesta löytyy myös kaksisuuntainen puheyhteys etäkommunikaatiota varten, ja sen modulaarinen rakenne mahdollistaa erilaisten sensorikokoonpanojen helpon vaihtamisen tarpeen mukaan.

Robotin käyttöönottoa ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä kansallisten ja virolaisten yhteistyötahojen kanssa DIGIMARIS-hankkeessa.