Apple nosti Macien ja iPadien hintoja merkittävästi Suomessakin

Edes jättimäinen Apple ei ole turvassa aina vain kiihtyvältä, tekoälyfirmojen aiheuttamalta muistipiirien kallistumiselta.

Tekoälyfirmat haalivat itselleen käytännössä kaiken mahdollisen muistipiiri- ja tallennuskapasiteetin, mitä tehtailta valmistuu ja ovat valmiita maksamaan siitä lähes mitä tahansa.

Tästä seuraa se, että muistipiirien hinnat ovat nousseet tähtitieteellisellä vauhdilla viime syksystä lähtien.

Varsin pitkään isoimmat teknologiafirmat pystyivät sulattamaan nousseet komponenttikustannukset, eikä niiden ole täytynyt nostaa omien tuotteidensa hintoja. Mutta nyt nekään eivät voi enää mitään.

Apple ilmoitti eilen, 25.6.2026, nostavansa käytännössä kaikkien Mac-tietokoneidensa ja iPad-tablettiensa hintoja, kaikissa maissa.

Hintojen nousu iskee pahasti esimerkiksi jo ilmiöksi nousseeseen edulliseen MacBook Neoon, jonka hinta nousi Yhdysvalloissa 599 dollarista 699 dollariin vain joitain kuukausia kannettavan tietokoneen julkaisun jälkeen. Suomessa 256 gigatavun tallennustilalla varustettu MacBook Neo maksaa nyt 819 euroa, kun se aiemmin maksoi 699 euroa.



Samoin esimerkiksi MacBook Air, jossa on 512 gigatavua tallennustilaa, maksaa hintojen nostamisen jälkeen Yhdysvalloissa 1299 dollaria, kun hinta oli aiemmin 1099.

Ja tableteissa 128 gigatavun tallennustilalla varustettu iPad Air kallistui 599 dollarista 749 dollariin. Meillä uusin, edullisin 11" iPad Air kallistui 689 eurosta 849 euroon.

Suomessa ja Euroopassa hinnat nousivat samalla tavalla ja hieman tuotteesta ja tuoteryhmästä riippuen hinnat nousivat meilläkin 15 ja 30 prosentin väliltä, kertarysäyksellä. Isoimmat prosentuaaliset hintojen korotukset nähtiin järeimmissä, ammattilaisille tarkoitetuissa Mac Studio -tietokoneissa, joissa on myös tyypillisesti eniten käyttömuistia (RAM) ja tallennustilaa.

Apple ei tietenkään ole muistien hintojen korotuksiin liittyvien hintapaineiden kanssa yksin, sillä eilen myös Microsoft kertoi Xboxin isoista hinnankorotuksista, keväällä Sony nosti Playstationin hintoja, vastikään myyntiin tullut Steam Machine osoittautuikin paljon toivottua kalliimmaksi ja hiljattain Nothing kertoi peruneensa tulevan kännykkämallin kokonaan, koska se olisi maksanut liikaa.

Tänään Applen jälleenmyyjät, jotka eivät ole vielä nostaneet omia hintojaan, tulevat todennäköisesti näkemään valtavan ostoryntäyksen, kun ihmiset etsivät epätoivoisesti jämäeriä Applen tuotteista, joita myydään vielä vanhalla hinnalla.

Applen varsinaisen rahakoneen, eli iPhonen hintoihin yhtiö ei sentään uskaltanut koskea.

Yhtiö kertoi Reutersille, että se ei ole nähnyt komponenttien kallistuvan koko Applen olemassaolon aikana näin paljoa, näin nopeasti.