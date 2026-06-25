Muistikriisi iski Microsoftiinkin: Xboxin hinta nousee reilusti, myös Suomessa

Edes Microsoft ei ole immuuni teknologiamaailmaa kurittavalle muistien hintojen järisyttävän nopealle kallistumiselle.

Yhtiö ilmoitti tänään nostavansa Xbox Series X ja Xbox Series S -pelikonsolien hintoja merkittävästi elokuun alusta. Samalla Xbox-valikoimasta poistuu kokonaan 2 teratavun malli, ja kuluttajia houkutellaan hankkimaan Xboxeja joko kunnostettuina tai osamaksulla.

Yhdysvalloissa hinnat nousevat näin:

Xbox Series S 512 Gt | $499 (aiemmin $399)

Xbox Series S 1 Tt | $599 (aiemmin $449)

Xbox Series X Digital 1 Tt | $749 (aiemmin $599)

Xbox Series X 1 Tt | $799 (aiemmin $649)



Euroopan osalta Microsoft ei ole vahvistanut tarkkoja hintoja, mutta vastaava kaava todennäköisesti pätee täälläkin, eli hinnat todennäköisesti puolen teratavun tallennustilalla varustetut mallit kallistuvat sadalla eurolla ja teratavun tallennustilalla varustetut mallit puolestaan 150 eurolla.



Yhtiö kuitenkin muistuttaa tiedotteessaan, että Xbox Series S on uudella, kalliimmallakin hinnalla edelleen edullisin tapa pelata tiettyjä huippupelejä.

Ja siinähän Microsoft on sinänsä oikeassa, sillä Sony joutui nostamaan kovalla kädellä Playstation 5:n hintoja jo keväällä. Myös pitkään odotettu Steam Machine -konsoli osoittautui selkeästi alkuperäistä suunitelmaa kalliimmaksi.

Muistikriisistä puhuttaessa on hyvä muistaa, että "muistilla" tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä laitteiden käyttömuistia (RAM) että SSD-levyjen ja mm. puhelinten tallennustilanaan käyttämiä NAND-muisteja. Molempien hinnat ovat kivunneet pilviin tekoälyfirmojen valtavan kasvun myötä: tekoälyfirmat rakentavat pää märkänä datakeskuksia ympäri maailmaa (muuallekin kuin Suomeen, vaikka kotimaisesta uutisoinnista ehkä toisen kuvan voikin saada) ja niihin tulevat palvelimet vaativat valtavat määrät muistia ja tallennustilaa. Tuo hurja kysyntä nostaa sitten komponenttien hintoja kaikille muillekin toimijoille - kuten pelikonsoleita valmistaville firmoille.

Pelitietokoneiden hinnathan ovat karanneet jo täysin tavallisten kuluttajien ulottumattomiin muistikriisin seurauksena ja nyt näyttää siltä, että pelikonsolitkin ovat kallistumassa vauhdilla.