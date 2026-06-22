Valven uusi Steam Machine tuli myyntiin: Komponenttikriisi nosti hinnan yli tonniin – ostajat valitaan arvonnalla

Pelikenttiä Steam Deckillä mullistanut Valve on virallisesti julkaissut uuden olohuoneisiin suunnatun Steam Machine -pelikoneensa, jota jo viime vuoden puolella esiteltiin.

Laitteen hinnat alkavat Euroopassa yli tuhannesta eurosta, sillä 512 gigatavun tallennustilalla varustettu perusmalli maksaa 1 039 euroa ja 1 108 euroa uuden Steam Controller -ohjaimen kanssa.

Suurempi 2 teratavun malli nostaa hinnan jo 1 359 euroon, ja ohjaimen sisältävänä pakettina laitteesta joutuu pulittamaan 1 428 euroa.

Valve myöntää tiedotteessaan avoimesti, että korkea hinta on seurausta maailmanlaajuisesta komponenttikriisistä.

Kun Steam Machinen valmistus alkoi vuonna 2023, yhtiö odotti tietokoneosien hintojen laskevan perinteiseen tapaan teknologian kehittyessä. Kuluneen vuoden aikana tilanne muuttui kuitenkin nopeasti ja ratkaisevasti erityisesti RAM-muistien ja SSD-tallennuskomponenttien kohdalla, minkä vuoksi laitetta ei voitu enää tarjota alun perin suunniteltuun edullisempaan hintaan.



Komponenttien huono saatavuus on samalla rajoittanut myös ennen julkaisua valmistettujen laitteiden määrää.

Rajoitetun saatavuuden, trokareiden ja ostobottien vuoksi Valve on päätynyt ottamaan käyttöön arpajaispohjaisen varausjärjestelmän.

Tästä päivästä alkaen halukkaat voivat liittyä eri mallien varauslistoille, ja ilmoittautumisaikaa on 25. kesäkuuta kello 20:00 Suomen aikaa saakka.

Tämän jälkeen varausjärjestelmä suljetaan ja jonojärjestys arvotaan täysin satunnaisesti.

Välttääkseen väärinkäytöksiä Valve vaatii, että varauksen tekevän Steam-tilin on oltava hyvämaineinen ja sillä on täytynyt tehdä jokin ostos ennen 27. huhtikuuta 2026.

Laitteita voi varata vain yhden kotitaloutta kohden. Arvonnan jälkeen onnekkaat saavat sähköpostitse ostolinkin, joka on voimassa 72 tuntia, ja ensimmäisen erän toimitukset alkavat 29. kesäkuuta.

Valve kertoo koneen olevan kuusi kertaa tehokkaampi kuin kannettava Steam Deck.

Kyseessä on fyysisiltä mitoiltaan pieni, noin 16-senttinen ja 2,6 kilogrammaa painava kuutio, jonka sisään on sovitettu myös laitteen virtalähde. Suorituskyvystä vastaa osittain mukautettu 6-ytiminen ja 12-säikeinen AMD Zen 4 -prosessori sekä osittain mukautettu AMD RDNA3 -grafiikkasuoritin 28 laskentayksiköllä.

Järjestelmässä on 16 gigatavua DDR5-käyttömuistia ja erillistä GDDR6-näyttömuistia on varattu 8 gigatavua. Tehojen puolesta koneen luvataan jaksavan pyörittää pelejä 4K-tarkkuudella 60 kuvan sekuntinopeudella FSR-teknologiaa hyödyntäen.

Kuitenkin esimerkiksi Dave2D:n arvostelussa laitteen kehutaan sopivan enimmäkseen Full HD -pelaamiseen juurikin 8 gigatavun VRAM-muistin myötä.



Käyttöjärjestelmänä laitteessa pyörii Arch-pohjainen SteamOS 3, ja vaikka laite on optimoitu helppoa olohuonepelaamista varten, se toimii samalla täysiverisenä tietokoneena, johon käyttäjä voi asentaa omia sovelluksiaan tai jopa toisen käyttöjärjestelmän.

Liitäntöjen osalta pikkukoneesta löytyy DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, gigabitin Ethernet-verkkoportti, yksi USB-C-portti sekä neljä USB-A-porttia.

Langattomista yhteyksistä huolehtivat Wi-Fi 6E ja Bluetooth 5.3, minkä lisäksi kuution sisään on integroitu valmis langaton adapteri Steam Controller -ohjaimia varten. Tallennustilaa on mahdollista laajentaa myös erillisen microSD-korttipaikan avulla.