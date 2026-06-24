Wolfenstein 3D portattiin Atari Lynxille

Todellinen kahden klassikon kohtaaminen tapahtui tänä kesänä, kun legendaarinen, vuonna 1992 julkaistu Wolfenstein 3D -peli saatiin portattua vuonna 1989 julkaistulle Atari Lynx -käsikonsolille.

Atari Lynxhän on siis yksi malliesimerkki - klassisen VHS vs Betamax -taistelun lisäksi - siitä, miten teknologisesti parempi tuote ei aina valloita markkinoita, vaan häviää syystä tai toisesta paperilla heikommalle kilpailijalleen.

Atari Lynxin kohtaloksi koitui Nintendo GameBoy, joka kaappasi käsikonsolien ensimmäisen sukupolven taistelun itselleen. Lynx jäikin lopulta varsin pienen piirin pelikonsoliksi, vaikka se tarjosi 1980-luvun lopun vinkkelistä lähes käsittämättömän upeaa värigrafiikkaa kannettavassa muodossa.

Wolfenstein 3D taas lienee tunnetumpi tapaus useimmille, sillä kyseessähän on id Softwaren julkaisema ensimmäisen persoonan ammuntapeli, jonka katsotaan oikeastaan luoneen koko nykyisen räiskintäpelien genren. Eli kaikki Call of Dutyt ja vastaavat seisovat lopulta tämän jättiläisen harteilla.



Huhujen mukaan Wolfensteinista oli jopa suunnitelmissa tehdä aikoinaan (reilut 30 vuotta sitten siis) virallinenkin versio Lynxille, mutta suunnitelmista ei koskaan tullut mitään. id Software puolestaan osui täydelliseen kultasuoneen viimeistään vuonna 1993 julkaistun Doomin kanssa.

Mutta.. Nyt Lynx-harrastaja on onnistunut tekemään mahdottomasta totta ja on saanut portattua Wolfensteinin Lynxille.

Lynx-porttaus pohjautuu pitkälti vuonna 1994 julkaistuun Mac-versioon Wolfensteinista, joka puolestaan pohjautui vahvasti Nintendo SNES -konsolin versioon pelistä.

Koko peli on portattu, mutta porttauksen tekijä ei uskalla jakaa täysversiota, vaan on rajoittanut jakelussa olevan version Wolfensteinin kolmeen ensimmäiseen kenttään - aivan kuten alkuperäisen sharewarena levitetyn Wolfensteininkin osalta toimittiin. Kehittäjä on kertonut ottaneensa yhteyttä id Softwareen ja pyytäneensä lupaa koko portatun pelin jakelulle, mutta vastausta ei ole vielä saatu.

Peliä pelataan konsoli pystyasennossa, kuten monia muitakin Lynxin pelejä.