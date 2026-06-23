Komissiolta kova tavoite: EU-kaupunkeihin halutaan vähintään 100 robottiauton laivueet vuoteen 2030 mennessä

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden ADACities-aloitteen (Autonomous Drive Ambition Cities), jonka tarkoituksena on vauhdittaa itseajavien ajoneuvojen laajamittaista käyttöönottoa EU-alueen kaupungeissa.

Aloitteen virallisesta julkistuksesta vastasi komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Brysselissä järjestetyssä Euroopan yhdistettyjen ja autonomisten ajoneuvojen liittouman (ECAVA) ensimmäisessä kansainvälisessä foorumissa.

Hankkeen myötä valitut eurooppalaiset kaupungit pyrkivät ottamaan loikan pelkistä hajanaisista kokeiluista kohti kaupallista Level 4 -tason autonomista liikennettä, joka kattaa niin robottitaksit, yhteiskäyttöautot kuin julkista liikennettä tukevat autonomiset sukkulabussit.

Tavoite on asetettu korkealle, sillä mukaan valittavien kaupunkien odotetaan pyörittävän vähintään 100 itseajavan ajoneuvon laivueita vuoteen 2030 mennessä.

Taustalla vaikuttaa se, että Eurooppa laahaa tällä hetkellä selvästi globaaleja kilpailijoitaan perässä autonomisen ajotekniikan laajamittaisessa käyttöönotossa. Komission tavoitteena onkin tehdä robottiautoilusta vihdoin skaalautuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa eurooppalaiselle autoteollisuudelle.



ADACities-aloite on osa EU:n laajempaa Apply AI Strategy -strategiaa, jonka päämääränä on muovata Euroopasta ns. tekoälymaanosa (AI Continent). Tämä strategia ajaa vahvasti "AI first" -ajattelutapaa ja suosii eurooppalaisia sekä avoimen lähdekoodin ratkaisuja muun muassa julkisissa hankinnoissa.

Teknologisen suvereniteetin varmistamiseksi myös uuden robottiautohankkeen kumppanuuksien on oltava EU-keskeisiä, eli eurooppalaisten autonvalmistajien ja maanosan oman teknologian, kuten omien puolijohteiden, pilvipalveluiden ja tekoälytehtaiden, on oltava kehityksen ytimessä.

Kuluttajille ja kaupunkilaisille uusi hanke lupaa esitteiden mukaan (PDF) turvallisempia teitä, puhtaampaa ilmaa ja tehokkaampaa julkista liikennettä.

Suomi liittyi hiljattain virallisesti EU-maiden yhteisen hankkeen täysjäseneksi edistämään robottiautojen laajamittaista testausta ja yhdenmukaistettuja lupamenettelyitä.

Nyt julkaistu ensimmäinen vaihe ei vielä tarkoita suoraan EU-rahoituksen jakamista, vaan kyseessä on vasta ei-sitova kiinnostuksen ilmaisu, jonka avulla komissio kartoittaa kaupunkien ja teollisuuden kypsyyttä sekä investointitarpeita. Varsinainen Horizon Europe -ohjelman mukainen rahoitushaku useamman jäsenvaltion kattaville pioneerikonsortioille on suunniteltu käynnistettäväksi vuoden 2026 loppupuolella.