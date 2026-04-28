Valven uusi Steam Controller saapuu toukokuussa – 99 euron ohjain lupaa hiiritasoista tarkkuutta
Valven odotettu uusi Steam Controller on vihdoin saanut virallisen julkistuksensa. Ohjain tulee myyntiin 4. toukokuuta kello 20.00 Suomen aikaa, ja sen hinnaksi on vahvistettu 99 euroa.
Uutuuslaite on suunniteltu toimimaan saumattomasti koko Steam-ekosysteemin kanssa, tarjoten tukea niin perinteisille PC-tietokoneille, Steam Deckille kuin Steam Machine -laitteillekin.
Ohjaimen merkittävin tekninen uudistus on TMR-teknologiaa (Tunnel Magnetoresistance) hyödyntävät magneettiset ohjainsauvat. Nämä sauvat kuluttavat vähemmän virtaa ja tarjoavat perinteisiä Hall-antureita tarkemman vasteen. Teknologia myös taistelee hyvin vastaan monia peliohjaimia vaivaavalle stick drift -ongelmalle.
Hallittavuuden osalta Valve on yhdistänyt ensimmäisestä Steam Controllerista tutut kosketuslevyt perinteisempään ohjainasetteluun. Laitteessa on kaksi tarkkaa touchpadia, jotka mahdollistavat hiiriohjausta vaativien pelien, kuten strategia- ja simulaatiopelien, pelaamisen.
Tarkkuutta lisää entisestään gyroskooppituki, jonka voi aktivoida pelkästään pitämällä sormea sauvojen tai uuden kahvasensorin päällä. Ohjaimen takaosasta löytyy lisäksi neljä ohjelmoitavaa lisäpainiketta.
Langaton yhteys on toteutettu "Steam Controller Puck" -lähettimellä, joka tarjoaa matalan viiveen 2.4 GHz:n yhteyden. Puck toimii samalla magneettisena lataustelakkana, johon ohjain kiinnittyy vaivatta latausta varten.
Akunkestoksi Valve lupaa yli 35 tuntia yhdellä latauksella. Huomionarvoista on laitteen huollettavuus: ohjaimen akku on helposti käyttäjän vaihdettavissa ilman työkaluja tai liimaa. Ohjaimen avaaminen käy helposti avaamalla ruuvit.
Ohjelmistopuolella uusi Steam Controller hyödyntää suoraan Steam Deckille luotuja yhteisöprofiileja. Koska ohjaimen painikkeiden ja pintojen määrä vastaa täysin Steam Deckin käyttöliittymää, pelaajat voivat ladata valmiit asetukset peleihin heti julkaisupäivänä.
Ohjaimesta puuttuu perinteinen 3,5 millimetrin ääniliitäntä ja ensimmäisen mallin kaksiportaiset liipaisimet, mutta kokonaisuus vaikuttaa olevan suunnattu vaativille PC-pelaajille, jotka etsivät kestävyyttä ja muokattavuutta.
Uuden ohjaimen myötä Valve valmistelee samalla maaperää tuleville laitejulkistuksilleen. Verkkosivustolla mainitut Steam Machine- ja Steam Frame -laitteet viittaavat siihen, että Steam Controller on vain yksi osa laajempaa olohuonepelaamiseen tähtäävää strategiaa, jonka keskiössä on integrointi Steamin palveluihin.
