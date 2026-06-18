Grand Theft Auto VI:n ennakkotilaukset alkavat ensi viikolla – Rockstar paljasti myös virallisen kansitaiteen

Pelitalo Rockstar Games on ilmoittanut, että Grand Theft Auto VI -pelin viralliset ennakkotilaukset käynnistyvät 25. kesäkuuta.

Mahdollisuus ennakkotilaukseen aukeaa digitaalisten kauppapaikkojen lisäksi myös valituilla jälleenmyyjillä.

Odotettua uutuuspeliä ei tarvitse kuitenkaan jäädä pelkästään odottelemaan, sillä peli on jo nyt lisättävissä omalle toivelistalle joko PlayStation Storessa tai Microsoft Storessa. Pelin asettaminen toivelistalle varmistaa sen, että pelaajat saavat automaattisesti ilmoituksen heti, kun ennakkotilaukset virallisesti käynnistyvät.

Ennakkotilausuutisen yhteydessä Rockstar paljasti myös pelin virallisen kansitaiteen. Kansitaide esiteltiin julkaistulla videolla, minkä lisäksi se on ladattavissa taustakuvaksi ja kuvitusmateriaaliksi suoraan viralliselta Grand Theft Auto VI -sivustolta.