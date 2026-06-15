Verkkokauppa.comille lähes 800 000 euron sakot asiakastietojen luvattomasta hamstrauksesta

Korkein hallinto-oikeus on sinetöinyt pitkään jatkuneen tietosuojakiistan ja määrännyt Verkkokauppa.com Oyj:n maksamaan 792 639 euron suuruisen hallinnollisen seuraamusmaksun.

Päätöksellään korkein oikeusaste piti voimassa hallinto-oikeuden aiemman ratkaisun, jonka mukaan yhtiö rikkoi tietosuojalainsäädäntöä jättämällä määrittelemättä säilytysajat asiakastiliensä tiedoille.

Kiista sai alkunsa alun perin maaliskuussa 2024, jolloin tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio mätkäisi yhtiölle 856 000 euron sakot. Hallinto-oikeus alensi summaa myöhemmin yrityksen viimeisimmän liikevaihdon perusteella, eikä korkein hallinto-oikeus nähnyt syytä muuttaa tätä lopputulosta.

Ongelman ytimessä on ollut Verkkokauppa.comin toimintatapa, jossa verkko-ostosten tekeminen edellytti asiakastilin luomista. Kun asiakas oli kerran rekisteröitynyt järjestelmään, yhtiö säilytti kuluttajan perustietoja sekä ostoshistoriaa määräämättömän ajan.



Käytännössä tiedot makuutettiin yhtiön tietokannoissa niin kauan, kunnes asiakas itse hoksasi erikseen pyytää tilinsä sulkemista ja tietojensa poistamista.

Tämä menettely johti siihen, että myös pelkkiä yksittäisiä kertaostoksia tehneiden ihmisten henkilötietoja säilytettiin huomattavasti pidempään kuin ostotapahtuman toteuttaminen olisi edellyttänyt.

Korkein hallinto-oikeus otti päätöksessään linjan kuluttajan yksityisyyden suojaksi ja totesi, että henkilötietojen säilytysaikaa tai sen poistamista ei voida jättää asiakkaan oman aktiivisuuden varaan.

Tietosuojasääntelyn mukaan rekisterinpitäjällä on ehdoton velvollisuus määritellä keräämilleen tiedoille selkeät enimmäissäilytysajat tai niiden määrittämiskriteerit jo ennen kuin tietojen käsittely aloitetaan.

Oikeus katsoi Verkkokauppa.comin rikkomuksen olleen järjestelmällistä, säännönmukaista ja vuosia kestänyttä, mikä osoitti vähintäänkin tuottamuksellisuutta tai välinpitämättömyyttä yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteita kohtaan.

Koska yhtiön käyttämä tilausjärjestelmä oli rakennettu niin, ettei ostoksia voinut tehdä ilman rekisteröitymistä, kosketti laiton tietojen säilyttäminen huomattavan suurta määrää rekisteröityjä.

Verkkokauppa.com pyrki valituksessaan puolustamaan toimintaansa vetoamalla digitaalisen palvelukonseptinsa luonteeseen, takuukuittien ylläpitoon sekä elinkeinovapauteen.

Yhtiö väitti, että tietosuojavaltuutetun määräys estää sitä tarjoamasta palveluitaan sen itse valitsemassa muodossa ja kieltää laillisen liiketoimintamallin.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi yhtiön kaikki vaatimukset ja muistutti, että tietosuojavelvoitteet koskevat elinkeinonharjoittajia yleisesti. Oikeuden mukaan asetetut velvoitteet suojaavat luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia eivätkä ne merkitse elinkeinovapauden kiellettyä rajoittamista.

Päätöksen myötä Verkkokauppa.com joutuu nyt paitsi maksamaan sakon, myös muuttamaan järjestelmiään ja poistamaan tai anonymisoimaan kaikki vanhat asiakastiedot, joiden säilyttäminen ylittää tietosuoja-asetuksen mukaiset aikamääreet.